Scene incredibile în București. Un bărbat a fost filmat în timp ce a distrus mai multe aparate de păcănele VIDEO

Nervos că nu a câștigat nimic la pacănele, un bărbat a făcut prăpăd mai multe aparate dintr-un cazino din București. Întâmplarea a fost filmată chiar de soția acestuia.

Un bărbat din București a spart mai multe aparte de păcănele. Acesta acuză conducerea cazionului că nu a câștigat nimic, mai ales că a jucat destul de mulți bani în acea locație. Supărat că a pierdut mii de dolari, individul a laut un scaun și a spart 6 aparate de păcănele.

Un bărbat a fost filmat în timp ce a distrus mai multe aparate de păcănele

Beocă Cristian zis și Cristi Spoitoru, în vârstă de 44 de ani, a reușit să distrugă o parte din păcănelele dintr-un cazino. În tot acest timp acesta era filmat, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Se pare că totul a fost premeditat deoarece bărbatul a ținut un mic discurs înainte de a distruge tot ce i-a ieșit în cale:

”Uitați oameni buni cum am pierdut la cazino, cum se pierd averi. Fraților, am pierdut toată averea, am pierdut milioane de dolari. Cu cine trebuie să vorbesc să-mi iau banii înapoi? Cu nimeni? De fiecare dată când venim nu ne dă nimic.

Ne-au nenorocit. Să vină poliția să vadă ce se întâmplă aici. Mă duc la poliție să-mi dea banii înapoi. M-ați nenorocit, am pierdut sute de mii și aparatele astea nu ne-au dat nimic”, a spus bărbatul nervos.

Din imagini se poate observa cum angajații localului încearcă să-l liniștească, însă, orbit de furie, bărbatul nu se oprește. După ce a distrus aparatele cu un scaun, acesta a început să dea cu pumbii și picioarele în păcănele.

La fața locului s-au deplasat polițiștii de la Secția 17 care au început investigațiile sub aspectul săvărșirii infracțiunii de distrugere:

”În data de 31 august 2022, în jurul orei 10:00, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 17 Poliție au fost sesizați, prin plângere penală, de către reprezentantul legal al unei firme, având ca domeniu de activitate jocurile de noroc și pariuri, cu punctul de lucru în Sectorul 5, cu privire la faptul că un bărbat ar fi provocat distrugeri, la nivelul a 6 aparate de tip “slot machine”.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 17, care au identificat bărbatul în cauză și au demarat investigațiile.

Se efectuează cercetări de către Secția 17 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

