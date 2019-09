Scene sângeroase lângă Catedrala din Timișoara! O femeie de 21 de ani, înjunghiată mortal de fostul iubit. Polițiștii îl caută pe suspect

O tânără în vârstă de 21 de ani a murit, vineri seara, după ce a fost înjunghiată într-un parc din centrul orașului Timișoara. Polițiștii îl caută pe agresor, care a fugit după ce a comis fapta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

O femeie de 21 de ani, înjunghiată mortal de fostul iubit

Scenele sângeroase s-au petrecut in jurul orei 19:00, pe o alee din parcul aflat în spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Tânăra se plimba impreuna cu o prietena. La un moment dat, a aparut barbatul, de 31 de ani, a tras-o deoparte sa vorbeasca si la scurt timp, a scos un cutit pe care il tinea intr-o teaca, s-a napustit asupra tinerei si i-a aplicat mai multe lovituri in gat, in piept si la nivelul fetei, sub privirile uluite ale prietenei.

Victima a fost transportată în stare gravă la Spitalul Muncipal, unde a murit. Sursele judiciare susțin că, potrivit primelor informații, tânără ar fi fost înjunghiată de fostul său concubin, în vârstă de 31 de ani.

Cei doi tineri erau din Lupeni, județul Hunedoara. Agresorul a fugit imediat după comiterea faptei, astfel că, la ora transmiterii știrii, polițiștii sunt în căutarea lui.