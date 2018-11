Scrisoarea deschisă a unui profesor după moartea lui Ștefan Filote: ”A luptat cu prețul chinului, ca să câștige secunde din viață”

Ștefan Filote avea doar 15 ani atunci când o boală nemiloasă l-a răpit de lângă cei dragi. Pierderea lui a lăsat urme adânci în inimile familiei, dar și a altor persoane care au avut ocazia să-l cunoască.

Ștefan Filote era elev al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”, la clasa profesorului Mircea Berca. Ar fi trebuit să fie în clasa a X-a, dar de câteva luni a plecat în Germania, pentru a primi un tratament mai bun contra bolii nemiloase cu care fusese diagnosticat de o vreme. Bãiatul dăduse admiterea în 2017 si intrase la profilul “Mecanică”. Îsi făcuse mulți prieteni și colegii îl îndrăgeau.

La auzul morții tânărului care i-a fost elev, un profesor de la Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” din Huși și-a transmis gândurile într-o scrisoare deschisă.

„S-a stins acest copil, iar eu am aflat printre ultimii. Câteva lacrimi au început sã curgã repede pe obraji, de parcã le ia cineva la goanã. Eu sunt la mijlocul vietii si încã nu am înteles de ce mor copiii. Mi-a spus un preot, pe care l-am întrebat „De ce mor, pãrinte, copiii?”, cã, de fapt, fiecare moarte pe care o privim este o lectie. Din fiecare moarte trebuie sã învãtãm ceva. Dacã cineva drag ne moare si noi n-am înteles nimic din asta, abia atunci este cel mai trist. Ar trebui sã întelegem mai întâi, rostul vietii. Putinul care ne este dat. Sã învãtãm lectia luptei pentru viatã. Pentru cã acest copil frumos, Stefan, a luptat cu pretul chinului, ca sã câstige secunde din viatã.

Noi, ceilalti, de vârsta lui sau mai mari, întelegem oare cum este sã te lupti pentru câteva secunde în plus de viatã? Noi ne credem nemuritori, în fiecare zi în care consumãm ce nu trebuie, bem, fumãm, ba luãm si alte otrãvuri, crezându-ne tari, mari, nemuritori, „smecheri”. Dar asemenea momente, o asemenea moarte, ne readuce la adevãr. Când un copil atât de bun si de cuminte moare, moartea lui a vrut sã ne învete sã pretuim viata. Eu asta cred. As vrea ca, în fiecare zi când ajung la liceu, sã nu mai vãd copii fumând sau bând, pentru cã tigãrile si bãutura le fac rãu. As vrea sã vãd fiecare copil în clasã, trãindu-si vremea învãtãturii cu zâmbetul pe buze.

As vrea sã vãd niste eroi care luptã pentru viata lor, asa cum acest copil cuminte si bun, Stefan Filote, a luptat cu toate puterile pentru viata lui. El poate nu a reusit sã învingã, dar voi, dragii mei, trebuie sã reusiti! Pentru el, pentru sufletul lui, arãtati cã pretuiti viata, cã pretuiti secundele pe care le aveti si sãnãtatea pe care vouã destinul v-a dat-o! Fiti puternici si duceti mai departe lupta pentru o viatã împlinitã, pentru o viatã sãnãtoasã, asa cum acest copil cuminte si bun nu a reusit sã o facã, pentru cã o boalã cumplitã l-a secerat. V-as scrie mai mult, dar câteva lacrimi se grãbesc iarãsi, nu stiu unde. Fiti buni, fiti puternici, dragi copii, dragi tineri, si luptati pentru ca viata voastrã sã fie un exemplu pentru cei din jur. Am încredere în voi. Au trecut zilele de la acest tragic moment, dar pe mine încã mã doar sufletul”, a scris profesorul.

Familia a făcut tot posibilul ca Ștefan Filote să ajungă în Germania, la tratament, însă, din păcate, după o luptã teribilă de câteva luni, speranțele s-au năruit. În urmă cu o săptămână, băiatul a fost adus în țară și înmormântat, însă moartea lui a produs un ecou plin de tristețe, nu doar în rândul colegilor săi, dar și al profesorilor.