Se extinde SGR pentru români! Ce noi ambalaje ar putea fi reciclate

De: Anca Chihaie 21/11/2025 | 17:23
Sistemul SGR Garanţie/ Inquam Photos/ George Călin

Programul național de reciclare prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR) continuă să fie un punct central în strategia de protecție a mediului, autoritățile analizând posibilitatea extinderii acestuia la alte categorii de ambalaje. În prezent, mecanismul se concentrează pe sticle, PET-uri și doze de metal, însă eficiența sa deja demonstrată la nivel național a generat discuții privind includerea borcanelor, cutiilor de lapte și altor recipiente nereutilizabile.

Sistemul funcționează pe un principiu simplu, dar eficient: consumatorul plătește o garanție suplimentară la achiziționarea băuturilor, sumă care poate fi recuperată ulterior prin returnarea ambalajelor goale la automatele speciale. Această abordare stimulează colectarea separată a deșeurilor și facilitează reciclarea, reprezentând un instrument esențial în reducerea cantității de deșeuri care ajung în mediul înconjurător.

Datele colectate până în prezent arată schimbări semnificative în comportamentul consumatorilor. Zonele publice sunt mai curate, sticlele, PET-urile și dozele abandonate la întâmplare fiind mult mai rare. Impactul vizibil al SGR se reflectă nu doar în aspectul orașelor, ci și în diminuarea riscului de poluare în parcuri, pe malurile apelor sau în zonele turistice. Această transformare a mentalității în ceea ce privește reciclarea indică faptul că SGR nu este doar un mecanism administrativ, ci un factor real de educație ecologică.

„Ne uităm să extindem acest sistem, cu alte tipuri de ambalaje. Cu același tip de echipament, pentru că operatorii au făcut deja investiții. Suntem în discuții cu RetuRO tocmai pentru a identifica mai multe tipuri de ambalaje care astăzi nu pot fi puse în aceste echipamente”, a declarat Diana Buzoianu.

Operatorii care gestionează Sistemul Garanție-Returnare au investit deja în infrastructură, ceea ce permite extinderea programului fără costuri suplimentare majore pentru echipamente. Această abordare urmărește maximizarea utilizării resurselor existente și asigurarea continuității eficienței sistemului, evitând perturbări care ar putea reduce rata de returnare a ambalajelor.

În ceea ce privește garanția percepută pentru fiecare ambalaj, aceasta a fost stabilită la 50 de bani, o valoare calculată astfel încât să motiveze consumatorii să returneze recipientele, fără a genera o creștere semnificativă a prețului produselor. Autoritățile estimează că această sumă va rămâne neschimbată în primii doi-trei ani, perioada în care se va analiza eficiența sistemului și posibilitatea ajustării ulterioare.

Transparența este un alt element cheie al SGR. Comercianții sunt obligați să afișeze clar valoarea garanției la raft, oferind cumpărătorilor informațiile necesare pentru a înțelege mecanismul și beneficiile sale. Această claritate a contribuit la creșterea gradului de implicare a publicului și la consolidarea încrederii în sistem.

