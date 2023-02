Se fac angajări! 25.000 de posturi vacante. Salariul ajunge şi la 5.000 de euro pe lună

Românii își doresc locuri de muncă cu salarii mari și chiar dacă este greu să își schimbe domeniul, cei mai mulți fac sacrificii pentru un trai mai bun. Piaţa caută IT-işti, bucătari sau electricieni, iar statul dă celor interesaţi o mână de ajutor. Concret, la nivel național au fost organizate cursuri de specializare pentru cei care sunt interesați să învețe o meserie nouă sau să se specializeze.

În România, foarte puțini oameni se angajează în domeniul IT, deși este un job foarte bine plătit, salariile pot ajunge până la 5.000 de euro. Deficitul de specialişti în IT este de 25.000 de persoane, iar la nivelul Europei este estimat la 500.000. Beneficiile unui astfel de job, conving mulți tineri să urmeze aceste cursuri de reconversie profesională.

CITEȘTE ȘI: CARE E CEL MAI BINE PLĂTIT JOB ÎN ROMÂNIA, ÎN 2023. MESERIA CARE ÎȚI ADUCE MINIMUM 10.000 RON/LUNĂ

Până la 27 de ani, Sergiu a avut mai multe job-uri. A fost analist, manager şi a avut o afacere în zona de retail. Pasiunea lui pentru calculatoare l-a făcut să se înscrie la un curs de IT şi timp de 4 luni a lucrat la primul său joc video. În curând îl va lansa pe Android.

„Pe măsură ce am crescut, am zis: ok, de ce nu le-aş şi face”, a declarat Sergiu Perţ, cursant.

„Am făcut o facultate economică, nicio legătură cu IT-ul și încă de atunci am început eu să mă joc pe acasă, și să învat câteva lucruri, mi s-a părut foarte interesant și am zis să duc chestia asta mai departe”, a declarat Paul Costea, un alt cursant.

„Am început cursul acum 1 an de zile. Am făcut un site în care vindeam adidași, asta înseamnă un site complet funcțional, cu baza de date”, a declarat și George Anghel, cursant.