Se însoară Nadir? ”Probabil că orice femeie își dorește, toate se visează în rochii de mireasă”

Nadir urmează să devină tătic pentru a doua oară cu iubita lui, Georgiana și pe buzele tuturor este o singură întrebare: "Când se însoară Nadir?". Ei bine, răspunsul vine chiar de la artist.

Nadir urmează să devină tătic pentru a doua oară și este în culmea fericirii! Nu de alta, dar va fi acum tătic de băiat. Artistul și iubita lui, Georgiana, mai au împreună o fetiță iar acum vor avea pereche. Și, bineînțeles, toată lumea se întreabă când va urma momentul mult alteptat: nunta! (CITEȘTE ȘI: VIDEO / NADIR ŞI-A DAT BARBA JOS! CUM ARATĂ ARTISTUL CU NOUL LOOK: ARE MUSTAŢĂ ŞI BARBĂ ÎN STIL MUSCĂ)

”Mi-a fost alături familia, cu asta te alegi. Nu am nicio așteptare de la nimeni, mama copilului mi-a fost alături. Alt gen de femeie pleacă când dau de greu. Mă întreabă toată lumea când mă căsătoresc, mai zice și ea. Probabil că orice femeie își dorește, toate se visează în rochii de mireasă. Nasol cu rochii că am văzut că sunt câteva mii. Nu îl exclud momentul ăsta, dar nici nu îl includ. Am emoții pentru al doilea copil, mai ales că e și băiețel. Sunt foarte fericit și mă simt bine și fizic și psihic.”, a mărturisit Nadir în cadrul unei emisiuni TV.

Viața lui Nadir s-a schimbat de când a devenit tătic

Artistul susține că viața lui s-a schimbat de când a venit fetița lui pe lume. Acum a făcut un anunț bombă: iubita lui este iar însărcinată și va aduce pe lume un băiețel. Cum l-a schimbat pe Nadir rolul de tătic? (VEZI ȘI: CLIP FABULOS CU ADRIAN MINUNE! NADIR L-A FĂCUT PUBLIC: „AI GREȘIT COADA, BĂIATUL MEU”)

”Devii mai responsabil, abia aștepți să ajungi acasă ca să vezi copilașul. Îi mai schimb și scutecele”, a spus acesta.

Dacă pe scenă și la televizor Nadir pare un bărbat dur, se pare că în viața de zi cu zi artistul este pâinea lui Dumnezeu alături de mama copilului său.