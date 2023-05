Se mărită Cosmina Păsărin cu iubitul mai tânăr? Puține cupluri ar accepta așa ceva

Cosmina Păsărin (40 de ani) iubește din nou. Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea are o relație cu un bărbat cu 4 ani mai mic decât ea, dj-ul Alex Gully (36 de ani). Deși sunt încă la început, vedeta a vorbit despre stadiul relației lor, dar și despre o posibilă nuntă.

Cosmina Păsărin a fost destul de discretă cu viață ei personală, însă, după mult timp de la despărțirea de George Vintilă, ultima sa relație oficială, ce a durat 11 ani, vedeta și-a refăcut viața alături de un bărbat cu 4 ani mai tânăr.

În cadrul unui interviu, Cosmina Păsărin a vorbit, cu sinceritatea ce o caracterizează, despre relația cu iubitul ei, dj-ul Alex Gully. Întrebată despre posibilitatea ca relația lor să avanseze și să se concretizeze într-o căsătorie, Cosmina a declarat că deocamdată nu se pune problema de așa ceva.

Cosmina Păsărin: ”Care este problema dacă nu am soț și copil?”

Relația este într-un stadiu incipient, abia se cunosc, iar planurile de viitor nu își au rostul, cel puțin acum. Cosmina și noul iubit nu locuiesc împreună, semn că nu există niciun fel de presiuni, ori grabă. Principalul obiectiv este ca ei doi să se înțeleagă, urmând ca restul să vină de la sine.

„Sunt bine alături de iubitul meu. Nu bat clopote de nuntă, deocamdată nu. Încă ne cunoaștem, o luăm ușor – ușor, că așa e mai bine. Nu locuim împreună, fiecare locuiește la casa lui. În momentul de față, ne tratăm relația cu respect și cam atât. Cât despre un copil, nu este cazul momentan. Important acum este să ne înțelegem noi doi, după aceea vom vedem ce o să urmeze”, a declarat Cosmina Păsărin.

Totodată, Cosmina a mai spus că nu a făcut vreodată parte din categoria femeilor care au visat la o nuntă sau la un copil, cu atât mai mult în aceste vremuri când este destul de greu de găsit un partener cu care să împărtășești aceleași credințe și valori.

„O femeie dă naștere unui copil atunci când are pe cineva, are o familie, copiii nu se fac una – două. Eu sunt genul acela de femeie care nu a visat la nuntă și copil. Asta este, dacă nu am soț sau un copil este vreo problemă? Am văzut foarte multe familii cu probleme în căsnicie. Este greu să găsești pe cineva pe aceeași lungime de undă cu tine, nu este ușor, dar, dacă o să fie de la Dumnezeu, bine, dacă nu mergem înainte!”, a mai spus Cosmina, pentru Click.

”Nu îmi place dacă un bărbat e gelos”

La începutul anului 2022, Cosmina Păsărin declara, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că nu îi plac bărbații geloși, cei care o trag la răspundere pentru trecutul ei, dar nici cei care nu-i insuflă încredere. La vremea respectivă, fosta prezentatoare TV nu părea să fie foarte încântată de ”ofertele” pretendenților, motiv pentru care a făcut o scurtă descriere a celui care ar fi putut să-i cucerească inima.

„Știu cum trebuie să fie caracterul lui, dar e drum lung până acolo. În primă fază interacționăm cu datele fizice ale unui om și cred că acestea nu contează. Dacă stau să mă uit în trecut, la fostele mele relații, foștii mei iubiți nu au semănat între ei! Se poate întâmpla să intri într-un loc și pur și simplu să ai acea chimie cu cineva! Nu îmi place dacă un bărbat e gelos, nu îmi place dacă un bărbat mă ia la întrebări și ține evidența trecutului meu. Toți avem un trecut, nu mi se pare normal să mi se facă asta. Un om trebuie să te ia așa cum ești. Nu îmi plac bărbații care nu sunt de încredere, pentru că nu se simt pregătiți pentru o relație”, a declarat Cosmina Păsărin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.