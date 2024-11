Se naște un nou scandal?! Iulia Albu, făcută praf de Ilinca Vandici. Teo Trandafir a rămas uimită

Ilinca Vandici și Iulia Albu au făcut parte din același proiect de la Kanal D, emisiunea „Bravo, ai stil”. Prin urmare, cele două au avut ocazia de a se cunoaște foarte bine. Recent, detalii neștiute despre atitudinea fostei soții a lui Mihai Albu au fost făcute publice de către prezentatoarea emisiunii „Follow us!”. Se naște un nou scandal?!

Iulia Albu a fost membră a juriului emisiunii „Bravo, ai stil!” încă de la lansarea primului sezon, când show-ul era prezentat de Ilinca Vandici. Totuși, în 2018, Iulia a decis să plece din emisiune pentru a se dedica unor noi proiecte la Antena 1. În emisiunea „Follow Us!”, Ilinca Vandici și Teo Trandafir au discutat deschis despre relațiile lor cu Iulia. Teo a rememorat începuturile Iuliei în industria divertismentului, în timp ce Ilinca a fost surprinsă de modul frumos în care fosta ei colegă a vorbit despre ea și a făcut dezvăluiri.

Iulia Albu a fost mereu o figură controversată online, însă participarea ei la America Express a adus o schimbare surprinzătoare în modul în care publicul o percepe. Spectatorii au avut ocazia să descopere o latură diferită a personalității ei, ceea ce i-a adus o creștere semnificativă în popularitate. Recent, Ilinca Vandici a dezvăluit că, pe vremea când lucrau împreună la „Bravo, ai stil!”, relația cu Iulia, criticul de modă, a fost una complicată. Vedeta a făcut dezvăluiri despre cum este, de fapt, Iulia Albu.

CITEȘTE ȘI: Oana Roman, săgeată acidă la adresa Ilincăi Vandici și lui Teo Trandafir! A fost mega tranșantă: „Sincer, e jalnic”

Teo Trandafir: Tu ai fost colegă cu Iulia Albu.

Ilinca Vandici: Da, vreo doi ani cred.

Teo Trandafir: Și cum ai făcut?!

Ilinca Vandici: Cum am făcut? Printre jaloane, așa am făcut. Am învățat să schiez în perioada aia.

Teo Trandafir: Apropo, ți-am zis cât de drăguță, amabilă, dulce și calină era Iulia Albu când am cunoscut-o?

Ilinca Vandici: Despre cine vorbești?!

Teo Trandafir: Jur!

Ilinca Vandici: Când asta, în altă viață?!

Teo Trandafir: În altă televiziune.

Ilinca Vandici: Câți ani, mulți în spate?

Teo Trandafir: Sunt.

Ilinca Vandici: Începuse să fie ea însăși personaj?

Teo Trandafir: Nu, deloc.

Ilinca Vandici: Era chiar la început.

Teo Trandafir: Era soția lui Mihai Albu.

Ilinca Vandici: Era drăguță și calină?

Teo Trandafir: Drăguță, dulce și o păpușă.

Ilinca Vandici: Nu o văd, jur că nu o văd! Nu o văd pe Iulia drăguță, blândă și calină pentru că știu cum e astăzi. Eu o cunosc de când am fost la emisiune împreună și era destul de categorică. Îmi greu să pun împreună cele două imagini.

Teo Trandafir: Știi cum mă saluta pe mine Iulia Albu o dată, de două ori, de trei ori? „Hello!”. Am zis: „Uite cum facem, că ești o fată pe care o știu de atâția ani. Nu mă mai saluta deloc!’. Ultima oară a fost: „Hello, madame!”. Mi s-a pus vălul negru și am intrat în cabină”, este dialogul purtat în timpul emisiunii „Follow us!”.