Apartamentul în care a locuit împreună cu Horia Moculescu este mărul discordiei dintre Mariana Moculescu și celebrul compozitor! CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații exclusive despre hotărârea judecătorească prin care fosta soție a artistului a pierdut partea sa din imobil, dar și despre ce intenționează aceasta să facă.

Viața lor a fost plină de dispute și iată că nici acum nu par să se fi liniștit apele. De mai bine de opt ani, Mariana Moculescu a plecat din apartamentul în care locuia alături de Horia Moculescu, dar problemele au continuat să apară. Recent, i-a fost blocat contul bancar din cauza unor datorii ce țin de acel imobil, deși Mariana susține că n-ar fi deloc corect.

„Am verificat dosarul, am văzut câți bani am plătit din 2005 până în 2013”

Fosta soție a lui Horia Moculescu a bătut la ușa instituțiilor și, într-un final, a aflat cu stupoare câți bani a pierdut, dar și ce-ar mai putea face pentru a-i recupera.

„De la Tribunal am aflat de acea hotărâre judecătorească prin care eu am pierdut casa, iar cu acel document m-am dus iar la Taxe și Impozite, pentru a le arăta acel document și, implicit, că nu mai am de ce să le plătesc taxe pentru o casă pe care am pierdut-o.

Am depus cerere pentru legalizarea acelei hotărâri judecătorești, dar am mai depus încă una pentru a verifica acel dosar. Am verificat dosarul, am văzut câți bani am plătit din 2005 până în 2013 la acea casă, dar și executarea judecătorească a mea, în care erau trecute obiectele mele, găsite în casa aceea.

Pentru că a trecut foarte mult timp de când s-a dat hotărârea judecătorească, nu mai am nicio șansă să-mi recuperez banii.

S-ar putea ca, pentru banii pe care i-am plătit pe casă, pe partea mea de apartament, Horia Moculescu să fie beneficiar, pentru că el a plătit de unde eu nu am mai plătit, asta mi-a spus un prieten avocat” , ne-a declarat, în exclusivitate, Mariana Moculescu.

Ce șanse mai are Mariana Moculescu să-și recupereze banii

Dezvăluirile nu se opresc aici! Fosta soție a lui Horia Moculescu e șocată de ceea ce a aflat și se gândește foarte serios să-l cheme în instanță pe artist. E conștientă că astfel va porni un nou război cu tatăl copilului ei, dar spune că s-a săturat să fie „batjocorită.”

„Din punct de vedere moral, eu cred că ar trebui să mi se dea banii înapoi. Însă, dacă aș deschide un proces la judecătorie, aș putea să-mi obțin banii. Cu toate că el ar putea spune că aveam o datorie mai măricică la întreținere, dar nu contează, oricum rămân niște bani în plus”, a spus Mariana Moculescu.

„Nu vreau să fiu luată de proastă!”

„Dacă aș afla că așa a fost, da, l-aș da pe Horia Moculescu în judecată. Nu mi se pare normal ca el să nu-mi spună nimic. Cum adică să trăiești în casa cumpărată de mine și să nu spui nimic? Nu l-am sunat după ce am aflat toate aceste detalii.

Nu vreau să fiu luată drept proastă, tocmai de aceea vreau să aflu adevărul. Dacă el stă în casa cumpărată de mine, cu ratele plătite până în 2013, nu mi se cuvin mie banii mei?! „, a mai adăugat Mariana Moculescu.

