Sebastian Chitoșcă, reacție dură pe rețelele de socializare după ce s-a speculat că soția lui s-ar fi cuplat cu Zanni: ”Proștilor!”

După despărțirea lui Sebastian Chitoșcă de soția lui, la un moment dat s-a speculat faptul că Alexandra s-ar fi cuplat cu Zanni. Fostul concurent de la ”Survivor România” a răbufnit și a transmis un mesaj dur pe contul său de Instagram.

Sebastian Chitoșcă își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața lui, însă de câteva ori a fost pus într-o situație neplăcută. Și asta pentru că, după anunțul divorțului dintre el și soția lui, au început să apară întrebări și specualții bizare în legătură cu Alexandra.

Într-un live pe platforma TikTok, la un moment dat, Sebastian a fost întrebat de unul dintre urmăritori dacă este adevărat că soția lui s-ar fi cuplat cu Zanni. Enervat la culme, fostul concurent de la ”Survivor România” n-a mai ținut cont de nimic și a avut o ieșire nervoasă. (NU RATA ȘI: CÂŢI BANI A CÂŞTIGAT SEBASTIAN CHITOȘCĂ LA „SURVIVOR”: „CINCI ANI AM MUNCIT PE BANII AȘTIA”)

”Bă, proști sunteți unii! Exact cu Zanni s-a f$%^* nevastă-mea! Proștilor!”, a spus Sebastian, vizibil deranjat de speculații.

Alexandra a cerut ordin de protecție

Alexandra a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei. Timp de șase luni, Sebastian nu are voie să se apropie de ea la nici măcar 20 de metri. Altfel riscă să facă închisoare sau să plătească o amendă în valoare de 250.000 de euro.

Sebastian susține, însă, că nu a fost niciodată agresiv cu Alexandra și că de fapt ar fi fost influențată să ceară acel ordin de protecție. (VEZI ȘI: SEBASTIAN CHITOȘCĂ, MARCAT PE VIAȚĂ DE TRAUMA FRATELUI SĂU: “AVEA 1% ȘASE SĂ TRĂIASCĂ SAU SĂ RĂMÂNĂ LEGUMĂ”)

”Am primit o foaie, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie. Dacă o să mă apropii de ea, am de făcut închisoare 6 luni sau amendă 250 de mii de euro. Nu i-am făcut absolut nimic.

Am văzut că scrie în declarație, sunt și câteva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatălui ei care a fost martor și a spus când a venit poliția că sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se acceptă. N-am nicio problemă că a făcut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatăl ei și i-am spus că femeia asta n-o să mai dea ochii cu mine pentru că eu nu-mi doresc. Am și plecat din Germania ca să nu mai fiu în stresul ăla”, a mărturisit Sebastian recent.