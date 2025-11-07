Acasă » Știri » Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 17:00
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu/ Sursa foto: Captură video, Instagram
Sebastian Dobrincu, din nou singur și… din nou cu Ioana Ignat?! Tânărul afacerist pare că nu-și găsește liniștea nici în afaceri, nici în dragoste! De data asta, milionarul vrea să dea lovitura cu o nouă linie de parfumuri, dar surpriza serii n-a fost doar aroma esențelor, ci și prezența neașteptată a Ioanei Ignat, fosta lui iubită. CANCAN.RO are toate detaliile despre apariția artistei la evenimentul lui Sebastian Dobrincu.

După ce vara trecută a făcut furori alături de fiica lui Virgil Ianțu, milionarul s-a întors discret la rădăcini. Poate din nostalgie, poate din obișnuință. Sau poate doar pentru că un eveniment cu parfumuri rafinate nu miroase la fel fără o prezență feminină care să îl acapareze un pic pe afacerist… sau, poate cine știe? Să nu ne pripim cu concluziile!

Adevărul despre relația dintre Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat

Printre vedetele care au participat la evenimentul de lansare organizat de milionarul tech, Ioana Ignat a fost și ea prezentă, iar apariția ei nu a trecut neobservată: artista a postat un story pe rețelele sociale, semnalând că a fost parte din eveniment și că a susținut lansarea fostului iubit.

Ioana Ignat prezentă la evenimentul lui Sebastian Dobrincu/Foto: Instagram

Tânărul afacerist a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.ro că este din nou singur, semn că nici Jasmine Ianțu, nici Otniela, nici vreo altă prezență feminină nu i-au furat complet inima. De data aceasta, pare că singura relație stabilă a lui Dobrincu este cu… munca.

CANCAN l-a surprins în urmă cu două săptămâni pe Sebastian Dobrincu în compania a două domnișoare într-un club, dar se pare că nu s-a concretizat nimic cu niciuna dintre ele, iar afaceristul menține că este burlac și concentrat pe  noile proiecte. (VEZI AICI)

Acum, Sebastian a mers mai departe și ne-a spus că între el și Ioana există doar o prietenie, că au rămas în relații bune și că prezența ei la eveniment a fost strict legată de noul proiect cu parfumuri.

„Sunt singur. E greu să găsești pe cineva care să înțeleagă ritmul ăsta. Am rămas în relații ok (n.r. cu Ioana Ignat). Ea a venit ca prieten al brandului. Evenimentul de lansare din România a fost un moment special pentru mine. Am vrut să fie o celebrare a acestui nou capitol și mă bucur că s-au adunat atât de mulți oameni pe care îi admir. Fosta mea iubită, ca și mulți alți prieteni faimoși și dragi, a fost parte din acea seară”, a spus Sebastian Dobrincu în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Cât a investit Sebastian Dobrincu în afacerea cu parfumuri

Sebastian Dobrincu pare că nu se joacă atunci când vine vorba de afaceri. În noul proiect cu parfumuri s-au băgat deja peste 1,5 milioane de euro în cercetare, stocuri și logistică, iar restul investițiilor vor veni pe măsură ce afacerea crește. Potrivit lui Dobrincu, planul este să investească aproximativ 20 de milioane de euro în următorii trei ani. Cu toate că lansarea a avut loc în România, afaceristul speră să cucerească Europa și, de ce nu, toată piața globală.

„S-au investit peste 1,5 milioane de euro în R&D, stocuri și logistică, restul fiind etapizat pe măsură ce scalăm. Anticipăm o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro în următorii trei ani. Obiectivul este să devenim cel mai mare retailer online de parfumerie din Europa”, a mai spus afaceristul pentru CANCAN.RO

