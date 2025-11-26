Acasă » Exclusiv » Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, runda doi! Plot twist: „Din nou împreună”

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, runda doi! Plot twist: „Din nou împreună”

De: Adrian Vâlceanu 26/11/2025 | 23:40
Sebastian Dobrincu e programator, dar numai el știe ce algoritm folosește pentru relația cu Ioana Ignat. Ba sunt împreună, ba se despart, el își face vacanța cu Jasmine fata lui Virgil Ianțu în Grecia, pe urmă iar e single, iese în club cu două fete, dar nu combină nimic, le duce acasă pe amândouă și se retrage cuminte la depou. Bine că e bogat, măcar. Acum, CANCAN.RO l-a surprins din nou cu Ioana Ignat.

Cu toate că tânărul milionar susține că e pe muncă, muncă, muncă, ia totuși și pauze de relaxare. Cum a fost pe la finalul lui octombrie, când CANCAN.RO l-a văzut prin oraș, la o tentativă de agățat fără finalizare, sau ce-o fi fost aia, că a plecat cu două fete din club, le-a dus acasă și pe urmă s-a retras și el acasă.

Sebastian Dobrincu și Ioaa Ignat au ieșit la plimbare

Pe 7 noiembrie CANCAN.RO dădea știrea că la evenimentul lui Sebastian Dobrincu apare, surpriză, Ioana Ignat în persoană! (VEZI AICI DETALII) Și de data asta Sebastian afirmă că e singur, că a rămas în relații ok cu Ioana Ignat. Da, pare să fi rămas nu doar în relații, ci de-a dreptul în RELAȚIE. De ce afirmăm asta? Pentru că avem poze noi cu cei doi tineri iubăreți.

Ioana Ignat pare să fie refrenul din viața lui Sebastian Dobrincu

De data asta, situația e ceva mai clară. Fie s-au întâlnit întâmplător prin cartier și aveau drum în aceeași direcție, fie sunt iar (cumva) împreună. Era și greu să nu-i observăm, pentru că Sebastian poartă o geacă verde ce pare fosforescentă, stil pilotă.

Poate îi era frig și a sunat-o pe Ioana, pentru că doi oameni care stau lipiți unul de altul au o eficiență termină mai bună decât dacă stau separați. Cu mintea lui de inginer, sigur a convins-o rapid pe Ioana Ignat că e o soluție mai mult decât rațională.

Sau poate i-a zis cineva că vine Ignatul, tradiția românească, așa că a zis s-o sune pe Ioana Ignat, să-și facă și el sărbătorile românește, ca tot omul. Sau poate sunt soulmates și nici ei nu știau.

Sebastian Dobrincu dădea de zor mesaje vocale

Cei doi se plimbă prin zona Șoseaua Nordului, apoi se duc spre locuința lui Sebastian, unde probabil e cald și bine, nu mai e nevoie să poarte geaca aceea, o ușurare pentru toată lumea. Dar nu e totul roz în lumea lui Dobrincu, chiar dacă s-a întors Ioana la el.

În imagini se poate vedea că e cam nervos, are grimase ca și cum ar fi supărat pe ceva sau cineva. O fi căzut bursa din Hong Kong, sau poate nu merge bine vânzarea de parfumuri, cine știe. Viața de antreprenor e grea. Din fericire, Ioana Ignat arată fresh, suplă și mlădioasă ca o trestie. Cu siguranță Sebastian se va liniști în brațele ei.

