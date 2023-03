Secretul Andreei Esca! Așa reușește să se mențină în formă la 50 de ani: „Asta e tot”

Andreea Esca se află de mult timp pe micile ecrane, iar de la începutul carierei și până acum nu pare prea schimbată. Vedeta Pro Tv a ajuns la vârsta de 50 de ani și este într-o formă de zile mari. Recent, aceasta a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă și ce face pentru a străluci în fiecare zi.

Spre deosebire de alte vedete din showbiz, Andreea Esca nu a ținut niciodată o dietă strictă și nici nu a trecut pragul cabinetului medicului estetician. Cu toate acestea, la vârsta de 50 de ani, vedeta este într-o formă de zile mari și fiecare apariție publică a acesteia este una impecabilă. Pentru a se menține în formă, Andreea Esca nu face prea mare efort, ci are un secret foarte bun.

Vedeta Pro Tv este o persoană foarte activă și de mult timp face sport, vicii nu are, iar în privința rutinei zilnice de îngrijire a pielii nu face nimic special. Secretul Andreei Esca pare să fie altul, iar recent l-a dezvăluit. Andreea Esca pune forma bună în care se află pe seama oamenilor din jurul ei și a atitudinii pozitive prin care privește viața.

Vedeta a mărturisit că este înconjurată de oameni frumoși, are o familie minunată, iar fiecare activitate pe care o face, o face cu plăcere. Andreea Esca este de părere că aceste lucruri o mențin în formă și o fac să strălucească în fiecare zi.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă.

Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot.”, a explicat Andreea Esca, în cadrul unei emisiuni.

Marea pasiune a Andreei Esca

Recent, Andreea Esca a mărturisit că marea sa pasiune sunt pantofii. Vedeta nu se poate abține să nu cumpere atunci când vede o pereche de pantofi ce îi plac. Pentru aceasta nu contează dacă pantofii sunt unii scumpi, de brand sau unii ieftini, daca i-au plăcut i-a cumpărat imediat. Pe lângă pantofi, Andreea Esca ar o mică pasiune și pentru bijuterii.

„Cred că cei mai mulți bani i-am investit în pantofi. Am foarte multe bijuterii, dar nu întotdeauna niște bijuterii care să coste foarte mult. De altfel, nu iau niște pantofi doar pentru faptul că sunt la modă sau pentru faptul că, nu știu, costă mult.

Atunci când îmi place ceva, da, cumpăr. Cu siguranță am lucruri care îmi plac foarte mult și au costat foarte puțin și lucruri care au costat foarte mult. Am considerat că nu merită atât de mulți bani, dar până la urmă le-am luat”, a declarat Andreea Esca.

