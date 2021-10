Secretul bustului impresionant pe care ”ispita” Bianca Pop îl are? Totul a început în urmă cu 11 ani. Atunci a apelat la prima intervenție chirurgicală. Implanturile au continuat. Iar rezultatul este spectaculos. De altfel, bruneta se mândrește cu atuul ei și nu s-a ferit să dezvăluie experiența, pentru CANCAN.RO.

Nu mai vrea încă o operație de mărire a sânilor. E suficient. Și are dreptate. Bianca Pop a vrut sâni ”uriași”, iar visul i s-a îndeplinit. A făcut-o treptat, a ajuns la ”apogeu”. Chiar fosta „ispită” de la „Insula iubirii” a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a decurs totul.

”Mi-am făcut prima operație în 2010 când mi-am pus implanturi de 350 de centimetri cubi. După șapte ani le-am schimbat cu unele de 485 de centimetri cubi. A mai fost o schimbare cu 600 de centimetri cubi, iar cel mai recent, o intervenție în urmă cu un an. În acest moment am implanturi de 700 de centimetri cubi.

Sunt foarte mulțumită de bustul meu. Am niște sâni foarte frumoși, doctorul meu este foarte bun, iar un alt secret al meu este că port mereu bustieră medicală, deci nu se lasă. Nu mai vreau altă operație de mărire, consider că e suficient cum sunt acum”, a spus Bianca Pop.

Bianca Pop: ”În afară de botox nu mi-am mai făcut nimic!”

Bianca nu a ”umblat” doar la bust. A făcut-o, finuț, însă, cu botox. Și, după ce și-a asigurat imaginea perfectă, a dat curs vacanțelor, unde s-a simțit de minune.

„În afară de botox, injecții la care apelez de două ori pe an și aici mă refer la ridurile de pe frunte și de expresie, nu mi-am mai făcut nimic. Așa, adică de întreținere, am grijă de mine.

M-am gândit să plec la alte emisiuni, însă nu vreau să spun acum. Am un Instagram nou, popbiancaflorina, mă găsiți aici toți! Vara asta am fost plecată în Veneția de două ori, la Milano de trei ori, chiar și în Germania, în Istanbul, îmi place să călătoresc. Sunt singură și disponibilă, nu am o relație!”, a povestit Bianca Pop.

