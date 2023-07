Secretul îngropat de familia Andrei Măruță. Au fost despărțiți timp de doi ani și nimeni n-a știut

Săndel Mihai, fratele Andrei, se bucură de o căsnicie frumoasă alături de aleasa lui, Aurora. Cei doi și-au început povestea de dragoste în urmă cu mai bine de 28 de ani și au împreună un băiat. Deși acum toate lucrurile merg bine, relația lor nu a fost mereu numai lapte și miere, iar cei doi artiști au trecut printr-o perioadă destul de dificilă.

Recent, cumnata Andrei și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care o are cu Săndel Mihai. Cei doi artiști formează un cuplu atât în viața privată, cât și pe scenă și sunt de nedespărțit. Însă, în cei 28 de ani de când sunt împreună, aceștia au traversat și momente dificile.

Aurora și Săndel Mihai sunt ambii Lei, iar atunci când se ciondănesc ies scântei. Însă, de cele mai multe ori supărarea trecere repede și armonia se reinstaurează. Dar, în urmă cu câțiva ani, cei doi au traversat un moment destul de dificil. După 13 ani de relație și-au spus adio și au decis să meargă pe drumuri separate. Însă, soarta i-a readus împreună la doi ani de la despărțire și atunci au știu că sunt făcuți unul pentru altul.

„Ținând cont că noi suntem ca și zodii doi Lei, vă dați seama. Când se ceartă doi Lei ies 10.000 de lei și mai urâți din noi. Însă, în 10 minute trece totul, cred că ăsta e liantul care ne-a ținut așa. Vă dați seama că suntem de 28 de ani împreună, ăsta e motivul, că am știut să trecem peste.

Ok, nu au fost motive uriașe și nu au fost motive de supărare încât să ne despărțim definitiv. Cu toate că relația noastră, cu adevărat, a început, atunci când am hotărât să ne căsătorim. Înainte, noi am fost despărțiți doi ani. După 13 ani de relație, am luat o pauză de doi ani”, a declarat Aurora Mihai, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Despărțiți dar împreună

Așa cum spuneam, după o relație de 13 ani, Aurora și Săndel și-au spus adio. Au fost despărțiți doi ani de zile, însă în acest timp nu au reușit să se aproprie de altcineva. Chiar dacă alte persoane au încercat să intre în viața lor, cei doi se gândeau unul la altul.

Până într-o zi în care soarta i-a adus împreună. S-au întâlnit întâmplător la cumpărături și au schimbat câteva vorbe. Mai apoi au ieșit la o cafea, au realizat că sunt făcuți unul pentru altul, iar într-o lună au făcut nunta.

„Când ne-am întâlnit, ne-am dat seama într-o lună sau două că trebuie să fim. Nu are rost să întindem sfoara. Tentative de a fi curtată sau curtat de alte persoane au fost în acești doi ani, însă totdeauna am făcut comparație, că nu e la fel.

Când ne-am întâlnit, din întâmplare. Ne-am văzut întâmplător, el trecea cu mașina și eu eram pe jos, mergeam la cumpărături. Am zis că oare o fi el, el s-a întrebat la fel, apoi a întors mașina și a venit. S-a dat jos, am început să povestim vreo 5-10 minute, apoi o cafea și încă una, după a fost nunta”, a mai spus Aurora Mihai.

