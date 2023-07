Suferința trăită de Andra Măruță: „Ne-am mutat în miez de noapte”. Nimeni nu a știut ce a trăit jurata de la Românii au Talent înainte de a deveni celebră

Andra Măruță (36 de ani) este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe din țara noastră. Drumul spre succes a fost, însă, extrem de anevoios. Astfel, în primii ani de carieră, Andra a întâmpinat multe greutăți, despre care vorbește cu sinceritate atunci când are ocazia.

Andra Măruță este un nume greu în peisajul muzical românesc. Înzestrată cu o voce superbă, de-a lungul anilor ea și-a clădit o carieră de succes, devenind una dintre cele mai importante cântărețe din țara noastră. Totuși, drumul până pe culmile gloriei nu a fost deloc ușor.

Greutățile pe care le-a întâmpinat Andra în primii ani de carieră

De-a lungul timpului, Andra Măruță a dovedit că este o persoană extrem de sinceră și directă. Ea nu se sfiește deloc să vorbească despre momentele mai puțin plăcute pe care le-a trăit de-a lungul vieții.

Invitată în cadrul podcastului Fain & Simplu al lui Mihai Morar, Andra a vorbit și despre greutățile pe care le-a întâmpinat în viața sa de artistă. Un episod mai puțin plăcut, pe care cântăreața nu și-l mai amintea, a fost povestit chiar de tatăl ei, care a încercat mereu să o menajeze și să o țină departe de probleme. Prin intermediul telefonului, acesta a dezvăluit un moment mai puțin plăcut, pe care l-a trăit alături de Andra, pe când aceasta era copil. Mai exact, cei doi veniseră la București pentru ca Andra să înregistreze o melodie la studioul lui Costi Ioniță. Neavând bani de hotel, ei au fost nevoiți să doarmă la cineva acasă. Aici era însă foarte frig, iar pentru ca Andra să nu răcească, tatăl ei a luat legătura cu Costi și ulterior s-au mutat în altă parte, chiar în acea noapte.

„Da, copilul meu știa că trebuie să cânte, să își facă treaba și lucrurile să iasă bine. Au fost mai multe momente grele… unul, când am mers prima oară la Costi (n.r.: Ioniță) să înregistrăm și am dormit la cineva acasă și era un frig cumplit în cameră. Andra trebuia să cânte a doua zi, nu am vrut să răcească așa că l-am sunat pe Costi și ne-am mutat în toiul nopții, ca să mergem undeva unde era mai cald”, a povestit tatăl Andrei.

