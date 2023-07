Ce nu-i face Andra lui Cătălin Măruță sub nicio formă: „Am făcut în trecut, dar am renunțat la asta”. Jurata de la Românii au Talent, dezvăluiri din intimitatea familiei

Unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc este reprezentat de Andra și Cătălin Măruță. Chiar dacă sunt împreună încă din anul 2006 și par să se înțeleagă de minune, jurata de la Românii au Talent refuză să facă un gest important pentru prezentatorul de la PRO TV.

Andra și Cătălin Măruță sunt împreună de mai bine de 17 ani. Sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună doi copii, David, de 11 ani și Eva, de 7 ani. Și-au ținut mereu departe de ochii publicului detaliile din intimitate, până de curând.

Andra, despre gestul pe care nu-l mai face pentru Cătălin Măruță

Invitată la podcastul lui Mihai Bobonete, Andra a vorbit despre relația pe care o are cu soțul său. Deși au o căsnicie fericită, artista a recunoscut că anumite lucruri nu le mai face pentru partenerul de viață. Spre exemplu, Andra nu-i mai cumpără cadouri de mai mulți ani, iar motivul a fost explicat cu lux de amănunte.

„Aaaa, dar nu-i mai cumpăr de multă vreme cadouri. O să te întrebi de ce? Simplu. Nu-i place ce-i iau eu. Uite, în urmă cu câțiva ani am făcut un efort foarte mare pentru a-i face cadou o pereche de ochelari cu Bluetooth incorporat. Nici măcar nu apăruseră pe piață, dar m-am dat peste cap și cu ajutorul unui amic i-am cumpărat acei ochelari. Nu i-a purtat nici măcar o dată. Îi port eu. Concluzia e simplă. Am făcut asta în trecut, dar am renunțat. Nu-i mai cumpăr cadouri vestimentare sau accesorii”, a spus Andra la „Da bravo!”, podcastul lui Mihai Bobonete.

Cadoul pentru Andra a venit de la 5.000 de kilometri

Chiar dacă jurata de la Românii au talent refuză să-i mai cumpere cadouri soțului de ani buni, prezentatorul de la PRO TV nu a încetat niciodată să-și surprindă soția. În anul 2022, de Ziua Îndrăgostiților, a ales o bijuterie specială, dar care se afla la 5.000 de kilometri distanță. Inelul pe care i l-a dăruit a costat, cu siguranță, o mică avere. Oricare ar fi fost prețul, Andra a fost extrem de încântată, așa cum se poate vedea și în imaginile postate la vremea aceea, pe rețelele de socializare.

„Drumul unui cadou de Ziua Îndrăgostiților începe din suflet, continuă cu un gând, o vizită la magazin și apoi urmează o călătorie scurtă sau lungă, după caz, până la persoana iubită. Inelul ales de mine a traversat aproape 5.000 de km până la Andra!”, a anunțat Cătălin Măruță, pe Instagram.

