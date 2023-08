Secretul Loredanei Groza! Alimentul la care a renunțat pentru a se menține în formă la 53 de ani: „Sunt ca Djokovic”

Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio prezentare. De ani de zile se află în lumina reflectoarelor și are numeroși fani. La cei 53 de ani, artista este într-o formă de zile mari, însă asta nu fără efort. Vedeta a vorbit despre cum reușește să se mențină în formă. Aceasta și-a dezvăluit secretele și a mărturisit ce aliment a eliminat din dieta sa. Totul pentru o siluetă de vis.

Fiecare apariție a Loredanei Groza este una spectaculoasă, iar cântăreața se poate mândri cu o siluetă de invidiat. Însă, aceasta se obține cu muncă și dedicare, lucru confirmat și de către artistă. Atunci când vine vorba de aspectul fizic, vedeta are două reguli: o dietă echilibrată și multe ore petrecute în sala de fitness.

Alimentul de care Loredana Groza nu se atinge

În ceea ce privește dieta, Loredana Groza are câteva reguli esențiale pe care le urmează. În primul rând, artista are grijă să nu facă excese sau excepții. A înțeles că fiecare escapadă culinară are urmări și nu își dorește să se confrunte cu ele.

Așa că vedeta încearcă să aibă o dietă echilibrată, care nu include sub nicio formă pâine. A renunțat de multă vreme la acest aliment, dar și la toate care conțin gluten. Chiar ea spune că programul său alimentar este asemănător cu cel al sportivilor de top, iar corpul ei se simte excelent așa.

„Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să își cunoști corpul.

Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru. Sunt ani de zile în care am făcut tot felul de excese și îți dai seama că tot noi suntem cei care plătim creditul”, a declarat Loredana Groza, potrivit unica.ro.

Disciplina este esențială

Programul Loredanei Groza este unul destul de încărcat. Vedeta aleargă între concerte și filmări, iar pentru a-și putea menține stilul de viață sănătos este nevoie de multă disciplină.

Artista trebuie să fie în formă maximă pe scenă, așa că are grijă ca mereu să se odihnească exact cât trebuie și să nu se abată de la programul său. În toată această agitație, vedeta spune că alimentația joacă un rol esențial, mâncare pe care o consumă oferindu-i energie să își îndeplinească toate activitățile.

„Atunci când ești tot timpul plecat, pe drumuri, trebuie să ai un regim extrem de disciplinat de viață. Altfel nu ai avea energia să cânți două ore, să îți faci încălzirea, și fizică, dar și vocală.

Trebuie să își drămuiești foarte bine timpul, somnul, bineînțeles că mâncatul este esențial, pentru că el îți dă energia pe care trebuie să o consumi, și în același timp să nu te încarci prea tare. Mâncăm mai puțin și avem mai multă energie”, a mai spus Loredana Groza.