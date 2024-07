Selly a încălcat legea la festivalul Beach, Please?! Dezvăluirea uluitoare făcută de o avocată, în direct, la TV

În cadrul emisiunii prezentate de Victor Ciutacu de la România TV de miercuri, 17 iulie, Selly a intrat în direct, prin videocall. Acesta a fost întrebat despre momentele petrecute la Beach, Please!, mai exact despre jointul fumat de Wiz Khalifa și despre apariția lui Andrew Tate, invitat de French Montana. Invitată în platou, o avocată i-a adresat o întrebare despre biletele pe care Selly le-a vândut către copii.

După 5 zile de festival, organizatorul a fost chemat în fața publicului de către diverse televiziuni din România să dea explicații. Selly a fost întrebat despre toate momentele controversate care au avut loc zilele trecute la Beach, Please! Evident, cum nu a avut nimic de ascuns, vloggerul a dat răspunsuri pertinente, cu calm, și nu a refuzat nicio întrebare.

(CITEȘTE ȘI: SELLY, DECLARAȚII INEDITE DUPĂ „BEACH, PLEASE!” ȘI JOINTUL LUI WIZ KHALIFA: „SUNT ÎMPOTRIVA LEGALIZĂRII ACESTEI SUBTANȚE”)

După ce a răspuns unui tir de întrebări legate de jointul fumat de Wiz Khalifa, dar și de apariția lui Andrew Tate pe scena festivalului, Selly a fost întrebat despre biletele comercializate. Mai exact, dacă artistul a respectat legea pe care multe teatre din România sunt obligate să o respecte vizavi de limbajul licențios. Cea care a avut această curiozitate a fost avocata Ingrid Mocanu.

Aceasta a vrut să știe dacă s-a respectat o lege puțin știută în România de oamenii de rând, dar nu și de către organizatorii de evenimente. Mai exact, avocata Ingrid Mocanu a vrut să afle dacă Selly a tipărit pe bilete informația prețioasă pe care legea îl obligă: „limbaj licențios”.

Avocata Ingrid Mocanu: Puteți să ne spuneți dacă știați că în public sunt și minori?

Avocata Ingrid Mocanu: Raportat la textul melodiilor, știți că există la teatru bilete pe care se pun disclaimer, în funcție de vârstă? Adică la ce vârstă au acces la teatru. Și la emisiuni, evident… Ați avut pe biletele dvs. astfel de avertizări de vârstă? Au fost cu 12 ani, 15 ani, 18 ani?

Avocata Ingrid Mocanu: Nu, nu. Dacă biletele au fost inscripționate, că va fi limbaj licențios la acest festival.

Avocata Ingrid Mocanu: Deci nu a fost un avertisment?

Avocata Ingrid Mocanu: Există, pentru că și la piesele de teatru care au limbaj licențios apare pe bilete un avertisment că nu este permis… Tocmai pentru că există obligație legală.

În cadrul aceleiași emisiuni, Andrei a fost întrebat despre controversatul moment oferit pe scena festivalului Beach, Please! de către artistul internațional Wiz Khalifa. Cunoscut pentru iubirea sa față de marijuana, acesta a aprins o tigară confecționată manual pe scena de la Costinești. Evident, toată lumea știe că Wiz este un mare consumator, după imaginile pe care el însuși le postează pe conturile oficiale de social media.

Selly susține că nu știa că se va întâmpla acest lucru, dar se bucură că autoritățile și-au făcut treaba și l-au reținut pe Wiz Khalifa, după ce a concertat. Selly se declară împotriva legalizării substanțelor interzise, despre care spune el – din propria experiență cu anturajul său – pot distruge mințile și viețile oamenilor.

„Spuneau că nu pățești nimic, că nu a murit nimeni, niciodată. Au ajuns roboți. Am văzut persoane care au ajuns prăjite din cauza asta (n.r. droguri). Am urât tot timpul orice legat de această substanță, unii pot să o consume recreativ. Sunt împotriva legalizării acestei substanțe, legalizarea ar putea fi o problemă. Dar dintr-un joint nu moare nimeni. Implicațiile pe care consumul de canabis le are, în mod regulat, se vede la cum gândește omul peste ani de zile.

Sunt oameni care au consumat și au ajuns la lucruri mai grele. Dar susțin declarația mea: nu a murit nimeni, niciodată dintr-un joint. Sunt împotriva legalizării oricum. I-am unit pe toți într-o supărare, și pe cei din stânga, și pe cei din dreapta. Puterea exemplului e foarte clară: ai fumat un joint, ai fost arestat. Legea s-a aplicat, nu a închis nimeni ochii.

De ce a fost trimis la avion și nu a fost arestat 24 de ore, să vă adresați autorităților. Sunt de 12 ani în online, am această pasiune de a face videoclipuri pentru internet. Nici atunci, dar nici acum, nu am promovat lucruri nocive, nu doar droguri, nimic altceva. Am avut grijă să mă asigur că sunt un exemplu pozitiv. Mi-aș învăța copilul să nu aibă idoli. Poate am avut mici scăpări, de-a lungul timpului, dar am avut grijă ca tot ce fac eu să fie țiplă, să am un mesaj pozitiv și să nu influențez negativ. Am muncit și am reinvestit banii în proiecte mai ample. „Beach, Please! ” a adus 50 de milioane de euro în economie.

Am încercat să facem totul ca la carte, au fost 5 zile epuizante, fără niciun incident. Toți s-au simțit bine. Au existat persoane care au leșinat din cauza deshidratării, unii s-au lovit pentru că s-au împins unii în alții. Nu sunt victime după acest eveniment, am avut salvări și medicii mulți acolo tocmai pentru asta”, a declarat Selly, la RTV.