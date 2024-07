Selly, vehement în privința substanțelor interzise! Vloggerul lansează o campanie antidrog în România: ”Este datoria noastră!”

După cum bine știm, consumul de droguri reprezintă o mare problemă în rândul tinerilor din România, așa că și campaniile antidrog au devenit din ce în ce mai frecvente, inclusiv în cadrul festivalurilor dedicate tinerilor. Printre influencerii care promovează acest mesaj se numără și Selly, co-fondator BEACH, PLEASE. Anul acesta, organizatorii festivalului și Ministerul Afacerilor Interne, prin Agenția Națională Antidrog (ANA), lansează o campanie antidrog dedicată tinerilor, semnata de THE DROP. Să descoperim ce presupune această mișcare și care sunt măsurile de siguranță luate anul acesta, la malul mării!

Pe lângă faptul că este unul dintre cei mai urmăriți influenceri din online, Selly este și organizatorul festivalului ”BEACH, PLEASE!”. Deși el întotdeauna a stat departe de tentații și nu s-a atins de substanțe interzise, tânărul știe cât de mare este această problemă în rândul adolescenților de astăzi. Așadar, mai ales la festivaluri sau contexte similare, situația trebuie ținută sub control cu mare grijă, lucru care se va întâmpla și la acest eveniment.

Aflat la cea de-a III-a ediție, „BEACH, PLEASE!” se adresează în special tinerilor și este cel mai mare festival urban din Sud-Estul Europei, în acest an fiind așteptați peste 120.000 de oameni, în cele 5 zile de festival. Printre artiștii prezenți anul acesta se numără: Travis Scott, Wiz Khalifa, Anitta, Ice Spice, Yeat, Rick Ross și mulți alții.

Organizatorii, împreună cu partenerii lor, au găsit o metodă fresh si relevanta pentru a atrage atenția tinerilor asupra pericolelor consumului de stupefiante, printr-o campanie antidrog care se va desfasura in 2 faze de comunicare: inaintea si in timpul festivalul, printr-un mix de medii – digital, OOH, radio & festival.

„Am creat o campanie pe limba generației mele, după ce mult timp informările s-au făcut prin campanii impersonale, rigide, al căror mesaj era ridiculizat și ineficient. Având în vedere că ‘BEACH, PLEASE!’ este cel mai mare festival dedicat tinerilor, cu o platformă online de peste 1.5 milioane de urmăritori, majoritatea între 15-30 ani, considerăm că este datoria noastră să ne folosim resursele creative și reach-ul imens pentru a lansa prima campanie cool și eficientă antidrog din România. Le mulțumim partenerilor din MAI și Agenției Naționale Antidrog pentru deschiderea și sprijinul lor în diseminarea acestei campanii atât online, cât și offline” declară Selly, co-fondator al festivalului și inițiator al campaniei.

(NU RATA: SELLY ARUNCĂ BOMBA, DUPĂ EPISODUL COLDPLAY! BABASHA, LÂNGĂ TRAVIS SCOTT LA COSTINEȘTI + “NU MAI CÂNTĂ PE ACEIAȘI BANI!”)

Investiții de 500.000 de euro pentru securitate

Vara aceasta, pe lângă români, la malul mării sunt așteptați și foarte mulți străini, așadar, și măsurile de securitate au fost suplimentate. Totul, la un alt nivel, pentru ca toți cei prezenți să fie în siguranță la festivalul organizat de Selly.

”Anul acesta vin 7000 de străini și lucram și cu Poliția de Frontieră, care a cerut datele fiecăruia dintre aceștia pentru a monitoriza orice substanță cu care ar putea veni în cadrul festivalului”, explică Selly.

Pentru a combate acest fenomen, investițiile în securitate pentru ediția festivalului din acest an au crescut semnificativ, ajungând la 500.000 de euro. Peste 500 de agenți vor asigura paza în festival, iar participanții vor fi supuși controalelor riguroase la intrare și, dacă situația o cere, pe parcursul festivalului.

”Noi avem o vorba: IF YOU KNOW, YOU KNOW! Am vrut să îi asigurăm pe festivalieri că și noi știm dacă substanțele interzise ajung în festival. Ca și în anii trecuți, investim masiv în siguranța celor prezenți si am sporit numarul de agenti de paza. Avem o colaborare complexa cu toate structurile din Ministerul Afacerilor Interne, carora le punem la dispozitie toate resursele de care dispunem pentru a isi putea face treaba cat mai bine si in interesul sigurantei festivalierilor, iar Agenția Națională Antidrog își va trimite reprezentanții ïn festival. Cei care vor să afle mai multe o vor putea face și la fața locului, la cortul partenerilor de la ANA, dar și în social media” adaugă Selly.

(VEZI ȘI: SELLY L-A PUS LA MUNCĂ PE BABASHA, DUPĂ CE L-A LUAT LA „BEACH, PLEASE”! CE A AJUNS SĂ FACĂ ARTISTUL CARE A CÂNTAT CU COLDPLAY: „PE ȘANTIER”)