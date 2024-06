Selly aruncă bomba, după episodul Coldplay! Babasha, lângă Travis Scott la Costinești + “Nu mai cântă pe aceiași bani!”

Cu puțin timp înainte de începerea festivalului “BEACH, PLEASE!”, Selly a făcut o vizită în platoul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Antreprenorul divulgă povestea celor 12 milioane de euro, bani investiți în marele eveniment de la Costinești. Pretențiile și doleanțele artiștilor internaționali sunt mari și greu de satisfăcut, iar publicul le poate afla direct de la Selly. Mai mult, vloggerul dezvăluie și cum a decis să-l aducă pe Babasha alături de Travis Scott, pe aceeași scenă. Nici amănunte de interes din culisele concertului Coldplay nu au fost omise, Selly fiind prezent pe Arena Națională.

Selly dezvăluie cum a decis să-l aducă pe Babasha la „BEACH, PLEASE!”, după huiduielile de la Coldplay: „Cântă pe mult mai mulți bani acum!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum a venit incluziunea lui Babasha la „BEACH, PLEASE!”?

Selly: E clar că noi am speculat momentul. Babasha este acum un nume mainstream, deodată. El era foarte cunoscut înainte, pentru ascultătorii genului, inclusiv eu îl știam, nu m-am ascuns niciodată că ascult acest gen de muzică. Dar acum a fost mega cunoscut la nivel național. Am profitat de moment și am zis «da, e un statement, hai să-l luăm». Pentru că e clar că publicul nostru este un public care nu e genul de public care să judece treaba asta. Și am făcut pe placul publicului. A pornit ca o glumă, când am văzut că erau huiduielile, în seara aia, ziceam «cum ar fi, după huiduielile astea, să-l anunțăm pe Babasha?!». Am râs, cum ar veni, dar ideea a rămas. «Cântă și a doua zi?! Cântă!». Am văzut cum s-a rostogolit toată treaba în online, «hai să-l luăm, a fost tare». Ne-am mișcat repede. Nu pot să neg că n-a fost și o speculație. Aș minți să spun «dinainte voiam să-l luăm pe Babasha», aș minți. Am speculat momentul, dar am făcut și ce era cool și tare pentru publicul nostru.

CANCAN EXCLUSIV: I-a crescut scorul după toată tevatura asta?

Selly: 100%, nu mai cântă pe aceiași bani. Cântă pe mult mai mulți bani acum. Și bravo lui. Din câte am auzit eu, e printre puținii care-și scrie singur tot, care e foarte smart, foarte disciplinat. Asta aud, nu l-am cunoscut personal. Are și studii în domeniul ăsta, adică sincer mă bucur că el a fost cel care a avut oportunitatea asta. Îmi și imaginez câtă presiune a fost și știu că n-a dormit toată noaptea, în seara aia cu huiduielile. Dar totul s-a terminat cu bine pentru el. Și acum e un nume mult mai valoros și un act artistic pe care lumea pune mult mai mult preț decât înainte. Deci jos pălăria pentru el. Foarte tare că a continuat piesa în timp ce era huiduit. Eu n-am fost la huiduieli, am fost a doua zi. Și când a urcat iar pe scenă și toată lumea aplauda, mi s-a făcut pielea de găină. Mi s-a părut incredibil, era ca o poveste cu final fericit. Chiar m-a emoționat.

Creatorul de conținut divulgă detalii de impact despre controversatul concert de pe Arena Națională: „Voiau să anuleze show-ul, din câte știu eu pe surse!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum crezi că a s-a produs această conversie a oamenilor?

Selly: Hate-ul nu a dispărut, doar că au fost mulți care și-au și schimbat puțin părerea. Doi la mână, momentul din a doua seară a fost orchestrat puțin altfel, pus într-un context, Chris a explicat înainte «hai, huiduți-mă», i-a lăsat să se descarce pe oameni. «N-aveți cum să ne supărați niciodată», ei voiau să anuleze show-ul, din câte știu eu pe surse, nu erau chiar atât de pozitivi, de fapt. Dar a făcut o psihologie a maselor foarte interesantă. «Am auzit niște huiduieli aseară, huiduiți-ne pe noi acum», ăia au huiduit, s-au descărcat. Apoi i-a pregătit «vedeți că peste două piese punem manele, dacă nu vă place, folosiți timpul ăsta prețios ca să dați un mesaj la prieteni, vă duceți până la baie». S-au supărat mulți pe asta «la concertul la care eu am plătit, mă trimite solistul la baie». Părerile au fost împărțite, cert e că în momentul în care a urcat pe scenă, n-a mai huiduit nimeni. Au fost în schimb oameni care s-au ridicat și au plecat. Da, domnule, opțiunea lor. Nu mi se pare urât. N-ai stricat momentul. Dacă se întâmpla așa în prima seară, nu era vreun scandal.

CANCAN EXCLUSIV: Crezi că se așteptau să fie huiduit?

Selly: Nu știu dacă se așteptau să fie huiduit, cât se așteptau să fie controversat. Babasha le-a spus din prima seară «s-ar putea ca publicul vostru să nu guste treaba asta». Și ei au zis «da, domnule, ne asumăm până la capăt». De ce n-au refuzat, cred eu?! Că Babasha era și 1 și 3 și 5 în trending, te uitai pe un top muzical era full de Babasha. Lumea asculta treaba asta mult. În al doilea rând, ei au un întreg mesaj despre punerea în lumină a minorităților, ajutarea lor. Pentru ei, Babasha fiind artist de etnie, reprezenta o minoritate pe care ei o ajutau. Nu li se părea nimic de judecat.

