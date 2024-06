Selly l-a pus la muncă pe Babasha, după ce l-a luat la „Beach, Please”! Ce a ajuns să facă artistul care a cântat cu Coldplay: „Pe șantier”

Babasha este unul dintre artiștii momentului. Acesta a fost adus în lumina reflectoarelor după scandalul de la concertul Coldplay, iar acum se pregătește intens pentru prestația de pe scena festivalului „Beach, Please”. Însă, înainte de a ajunge în fața publicului, Selly l-a pus la muncă pe Babasha și l-a trimis pe șantier. Ce a ajuns să facă artistul?

Pregătirile sunt în toi la malul mării, unde în mai puțin de două săptămâni va începe festivalul „Beach, Please”. 200 de artiști români și străini vor urca pe scena de la Costinești, iar ultimele detalii sunt puse la punct. Cum mai este multă treabă de făcut, Selly, cofondatorul festivalului, a pus artiștii la muncă, iar „victimă” a fost chiar Babasha.

Imediat după scandalul de la concertul Coldplay, Selly a speculat momentul și l-a adus la „Beach, Please” pe Babasha. Artistul urmează să concerteze pe scena festivalului, însă până atunci a avut de trecut câteva probe de foc. Selly l-a pus la muncă, iar Babasha nu s-a dat în spate de la nimic.

Așa cum spuneam, pregătirile sunt în toi la Costinești, iar Selly a adus forță de muncă proaspătă. În cel mai recent clip postat pe canalul său de YouTube, tânărul l-a prezentat pe Babasha și l-a pus la muncă. Mai exact, artistul s-a ocupat de pregătirea festivalului.

De la săpatul șanțurilor, vopsitul scaunelor și până la montatul schelelor, Babasha nu s-a dat în spate de la nimic. Artistul a pus umărul la treabă și le-a dat peste nas cârcotașilor care i-au spus că munca de șantier i se potrivește.

În curând, Babasha va cânta pe scena festivalului „Beach, Please”. Selly a decis să îl includă pe artist în playlist-ul festivalului după scandalul de la concertul Coldplay. Vlogger-ul a speculat momentul și nu a ezita să îi lanseze invitația artistului.

„E clar că noi am speculat momentul. Babasha este acum un nume mainstream, deodată. El era foarte cunoscut înainte, pentru ascultătorii genului, inclusiv eu îl știam, nu m-am ascuns niciodată că ascult acest gen de muzică. Dar acum a fost mega cunoscut la nivel național.

Am profitat de moment și am zis «da, e un statement, hai să-l luăm». Pentru că e clar că publicul nostru este un public care nu e genul de public care să judece treaba asta. Și am făcut pe placul publicului. A pornit ca o glumă, când am văzut că erau huiduielile, în seara aia, ziceam «cum ar fi, după huiduielile astea, să-l anunțăm pe Babasha?!».

Am râs, cum ar veni, dar ideea a rămas. «Cântă și a doua zi?! Cântă!». Am văzut cum s-a rostogolit toată treaba în online, «hai să-l luăm, a fost tare». Ne-am mișcat repede. Nu pot să neg că n-a fost și o speculație. Aș minți să spun «dinainte voiam să-l luăm pe Babasha», aș minți. Am speculat momentul, dar am făcut și ce era cool și tare pentru publicul nostru”, ne-a declarat Selly.