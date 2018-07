Serena după ce a prins finala de la Wimbledon: „Trebuie să fiu pregătită să fac meciul vieții!”

Finala feminină a turenului de la Wimbledon le va pune față în față în acest an pe Serena Williams și Angelique Kerber.

Americanca locul 181 WTA şi cap de serie numărul 25 a trecut în semifinale de Julia Goerges (Germania), locul 13 WTA şi cap de serie numărul 13 cu scorul de 6-2, 6-4, în timp ce germanca Angelique Kerber, locul 10 WTA și cap de serie numărul 11, a trecut în semifinale de letona Jelena Ostapenko, locul 12 WTA şi cap de serie numărul 12, cu scorul de 6-3, 6-3.

Imediat după calificarea în ultimul act, care va reprezenta cea de-a zecea finală a carierei pe care o va disputa la Wimbledon, Serena Williams a declarat că își propune în finala cu Kerber de sâmbătă să facă meciul vieții.

Americanca a mărturisit că nu se aștepta să mai ajungî într-o finală de Mare Șlem având în vedere perioada prin caare a trecut.

„Nu este un secret că am avut o naştere grea. Am pierdut şirul operaţiilor, pe la patru. Operaţiile au fost atât de multe. Erau deja în rutina zilei. Din cauza problemelor pe care le am cu sângele, a fost la limită. Nu am aflat decât după aceea, când agenta mea, Jill, care este şi o bună prietenă, mi-a povestit cât de grele au fost acele momente, cât stres a fost. Mă bucur că, în acele momente, nu am ştiut. A fost greu. Au fost momente în care nu puteam ajunge nici până la cutia poştală. Dar, nici nu ştiu dacă a fost cea mai grea perioadă din viaţa mea, pentru că o am pe Olympia. Acum, văd doar bucuria. Într-un fel, a fost cea mai grea perioadă, dar în acelaşi timp a fost şi cea mai bună perioadă. Trebuie să recunosc că mă aşteptam să mă descurc mai bine în primele turnee. A trebuit să accept, să spun – ok, următorul turneu, o iau de la capăt. Problema de care sufăr eu, embolism pulmonar, înseamnă o imensă provocare mentală, pentru că atunci când mă doare piciorul, automat mă gândesc la ce e mai rău. Şi săptămâna asta am simţit durere la picior. şi imediat m-am gândit la ce e mai rău – Oh, Doamne!… Mental este foarte, foarte greu. Nici n-aş fi crezut că este atât de dificil. Acum, trebuie să fiu pregătită să fac meciul vieţii”, a spus Serena Williams.