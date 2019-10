Serghei Mizil “l-a dat în primire” pe Marian Vanghelie, la un mic și un țap de bere, pe o terasă aflată în Tunari. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, ce investiție uluitoare ar fi făcut fostul primar de la Sectorul 5, în principal pentru fiica sa, pasionată de patinajul artistic. Avem “denunțul” filmat!

Marian Vanghelie şi Oana Mizil au avut amândoi, în ultimii ani, anumite probleme cu justiţia. În timp ce ex-primarul a fost arestat preventiv în 2015, fiind acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani, soția lui a primit, în octombrie 2016, o condamnare definitivă la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese.

Oana este nepoata lui Serghei Mizil, un om de afaceri care, în trecut, a fost super-apropiat de familia Ceaușescu. Și, automat, Serghei, fiul lui Paul Niculescu-Mizil – un fost demnitar comunist de rang înalt – este la curent cu tot ce se întâmplă în familia fostului edil de la Sectorul 5. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe celebrul Serghei Mizil la o terasă, în zona Tunari, în compania unor prieteni.

“A cumpărat un teren de mii de metri pătrați și…”

După un mic și un țap de bere, Serghei Mizil și-a dat drumul la gură și “l-a dat în primire” amicilor săi pe Marian Vanghelie. Este absolut incredibil ce planuri are fostul primar.

“A cumpărat un teren de mii de metri pătrați în Snagov și vrea să construiască un patinoar pentru fiica lui. Acesta este obiectivul principal al lui!”, le-a mărturisit Serghei Mizil prietenilor săi, care s-au arătat surprinși de proiectul lui Marian Vanghelie.

“Am avut-o pe Maria prin foarte multă rugă!”

În urmă cu doi ani, Oana Mizil a dezvăluit cât de mult a luptat pentru a deveni mamă. “Am avut-o pe Maria prin foarte multă rugă. Am avut un acatist, de la un preot, un acatist foarte greu: cam cinci ore pe zi de rugăciune, în genunchi, 40 de zile fără întrerupere. În septembrie am făcut acatistul, în decembrie am rămas gravidă, după 14 ani de încercări, opt fertilizări in vitro, sarcini pierdute. Cu Maria nu am avut nimic, am făcut şi sport fără probleme“, declara, la momentul respectiv, partenera lui Marian Vanghelie.

Oana Mizil şi Marian Vanghelie au anunţat că sunt împreună la începutul anului 2012. Colegi de partid, fiecare mai fusese căsătorit o dată până să decidă să îşi refacă viaţa împreună. În 2015, la vârsta de 40 de ani, Oana Mizil a dat naştere unei fetiţe, Maria. Marian Vanghelie devenea, astfel, tată pentru a doua oară, el mai având un băiat, Alexandru, din căsnicia anterioară, pe care fostul primar al Sectorului 5 a avut-o cu Charlotte.