Sfârșit terifiant pentru un român stabilit în Italia! A murit chiar de ziua sa, mistuit de foc

Sfârșit tragic pentru un român stabilit în Italia. Acesta a avut parte de o moarte grea, chiar în ziua în care își aniversa ziua de naștere. Bărbatul ar fi împlinit 55 de ani, însă destinul a avut un alt plan pentru el. Baraca improvizată în care românul locuia a luat foc. Cum s-a întâmplat totul?

Românul care și-a pierdut viața în incendiu locuia undeva în localitatea Stagno, din regiunea italiană Livorno. Acesta își improvizase o barcă sub un pod din apropierea șoselei Florența – Pisa – Livorno și tot aici și-a găsit sfârșitul.

Așa cum spuneam, românul și-a găsit sfârșitul chiar în barca în care locuia, fix în ziua în care trebuia să aniverseze faptul că împlinea 55 de ani. Potrivit presei din Italia, în jurul orei 5 dimineața, barca a luat foc. Flăcările au fost observate de doi voluntari de la două ONG-uri care ajută oamenii străzii. Aceștia au dat imediat alerta și au cerut intervenția pompierilor.

Deși voluntarii ONG-urilor Pubblica Assistenza din Collesalvetti și Misericordia din Montenero au alertat rapid autoritățile și s-a intervenit de urgență, românul nu a mai putut să fie salvat. Flăcările uriașe au cuprins imediat baraca, iar trupul neînsuflețit al românului a fost găsit carbonizat în adăpostul improvizat.

Cei doi voluntari au încercat tot ce au putut pentru a interveni și a îl salva cumva pe român, însă din cauza flăcărilor mari nu s-au putut apropia prea mult de baracă. După câteva încercări eșuate, aceștia s-au resemnat și au așteptat intervenția pompierilor.

„Flăcările aveau cel puțin cinci metri înălțime, am sunat imediat la 112 și am solicitat intervenție pompierilor. Din păcate, înainte de sosirea lor nu am putut face nimic, nu ne-am putut apropia de foc”, au povestit cei doi martori.