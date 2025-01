Sfâșietor! Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel Tomșa, înainte să fie ucis în fața mănăstirii: ”Dă-mi o...”

Cât de dureros! Care ar fi fost ultimele cuvinte rostite de Daniel Tomșa, înainte de a fi ucis în fața mănăstirii din județul Maramureș? Tânârul s-a stins din viață din cauza rănilor suferite în timpul unui conflict! Vă prezentăm cele mai noi detalii!

Daniel și-a găsit sfârșitul în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când a fost înjunghiat în fața unei mănăstiri din Ieud, județul Maramureș. Tânărul a murit la vârsta de 23 de ani în urma unui conflict spontan. Totul s-a întâmplat în ajunul Bobotezei.

Potrivit martorilor, Daniel a picat victimă colaterală în scandalul care a izbucnit în fața lăcașului sfânt. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că patru băieți au fost înjunghiați în timpul conflictului. Tânărul era frizer și locuia în Botiza. Apropiații sunt devastați în aceste momente!

Daniel nu a avut șanse să supraviețuiască din cauza rănilor suferite, însă ceilalți tineri au fost transportați de urgență la spital și au fost operați. Autoritățile au transmis că trei suspecți au fost prinși, iar în aceste momente se află pe urmele celui de-al patrulea. Este important de precizat faptul că anchetatorii au găsit și o mașină abandonată, plină se sânge. Autoturismul ar fi fost condus de atacator.

Un martor a făcut dezvăluiri cu privire la tragedia care a șocat România. Potrivit declarațiilor făcute recent, Daniel Tomșa ar fi cerut apă înainte de a se stinge din viață.

„Doi au strigat: adu apă, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: tu al cui ești? Că era cu sânge pe mână. Zice: dă-mi o gură de apă”, a spus bărbatul, potrivit Antena 3 CNN.