El este Daniel, tânărul înjunghiat în fața unei mănăstiri, în ajunul Bobotezei. Motivul ireal pentru care a fost ucis

Tragedie fără magini în Ieud, județul Maramureș, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Un conflict spontan a avut loc chiar în fața unei mănăstiri, în ajunul Bobotezei. Două grupuri de tineri s-au luat la bătaie lângă lăcașul sfânt, iar Daniel a picat victimă colaterală. Tânărul de 23 de ani a fost ucis, fără să aibă vreo vină. Alți trei bărbați au fost duși de urgență la spital. Cum s-a petrecut nenorocirea și de la ce a început totul?

Un conflict spontan s-a transformat într-o adevărată tragedie. Daniel Tomșa a murit înjunghiat la doar 23 de ani, fiind victimă colaterală între două grupuri de tineri puse pe scandal. Totul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, chiar în fața mănăstirii din localitate. De la o simplă ceartă la crimă a fost doar un pas. Unul dintre agresori a scos cutițul și l-a înjunghiat pe Daniel, dar și pe alți tineri care au și ajuns la spital.

CITEȘTE ȘI: BREAKING | Daniel Tomșa, un tânăr de doar 23 de ani, a fost ucis în Ajunul Bobotezei

CITEȘTE ȘI: Cauza morții lui Maris Dascaliuc. Jurnalistul s-a stins din viață la doar 41 de ani

Din nefericire, tânărul de 23 de ani n-a mai putut fi salvat. Din cauza rănilor grave, acesta n-a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Daniel era din Botiza și lucra ca frizer. Toată comunitatea în care locuia avea cuvinte de laudă despre el.

Destinul lui s-a frânt prea devreme, fără să aibă vreo vină în scandalul respectiv. Se pare că el doar îi condusese cu mașina pe cei trei tineri, în momentul în care alt grup s-a năpustit asupra lor. Ultimele cuvinte ale lui Daniel i-au lăsat pe toți mască. Băiatul a cerut apă, înainte să-și dea ultima suflare.

„Doi au strigat: ‘Adu apă’, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: ‘Tu al cui ești?’ Că era cu sânge pe mână. Zice: ‘Dă-mi o gură de apă’”, a declarat un martor la Antena3.