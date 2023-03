Constantin Raiciu, zis Costi Litrașu, unul dintre cei mai sângeroși interlopi din România, este nimeni altul decât vărul Alinei Pană, fostă concurentă la EXATLON. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, ex-“Războinica” l-a “pulverizat” pe cel care a dezlănțuit iadul, săptămâna trecută, la o petrecere de milionari din Tărtășești. Multipla campioană la culturism nu a avut deloc milă de ruda sa, pe care o acuză că și-a băgat toți prietenii la închisoare. Site-ul nr. 1 din România are declarații în premieră!

Călin Pană, fratele sportivei Alina Pană, a fost bătut, al sfârșitul lunii iulie 2020, de o grupare condusă chiar de vărul său, Constantin Raiciu, zis Costi Litrașu. Împreună cu alți 30 de bărbați, temutul interlop a pus la cale atacul mafiot din Chiajna, în timpul căruia doi bărbați – unul dintre aceștia fiind fratele ex-conturentei de la EXATLON – au fost împușcați și tăiați cu săbiile. În ciuda gravității faptei, anul trecut, în februarie, Costi Litrașu a fost eliberat de judecători, fiind pus sub control judiciar.

Scăpat și de arestul la domiciliu, Costi Litrașu și-a văzut, liniștit, de viață. Din păcate pentru el, a rămas alături de clanurile interlope din București și Ilfov. La finalul săptămânii trecute a făcut, din nou, haos. Împreună cu Marius Alecu, zis Bebino, și Alexandru Stoica, alias Aticu, a făcut haos la o petrecere în Tărtășești. În scandal s-au folosit pistoale, cuțite și bastoane telescopice. Un bărbat a ajuns la spital în urma încăierării (DETALII AICI).

“Dumnezeu să aibă grijă de el. Nu am întâlnit în viața mea un om care…”

La începutul săptămânii, după scandal, Costi Litrașu a fost reținut. Reporterii CANCAN.RO au luat legătura cu Alina Pană, fostă concurentă la EXATLON și, totodată, verișoara interlopului. Campioana la culturism nu-și explică, sub nicio formă, ieșirile lui Constantin Raiciu, în condițiile în care are o familie și nu are probleme financiare.

“Nu am întâlnit în viața mea un om care să-și distrugă viața așa cum face el. Atât timp cât ești sub control judiciar și să fi implicat în atâtea scandaluri, bătăi cu pistoale, telescopice, ce au avut ei pe acolo, să cauți să-ți faci rău cu mâna ta… Nu am întâlnit în viața mea așa ceva. Am avut de a face cu ei, sunt neamul meu, familia mea… Dar ăsta îi depășește pe toți! Când ai bani, ai viața înainte, ai un un viitor, ai familie, ai doi copii mici și tu-ți bați joc de viața ta în halul ăsta… Dumnezeu să aibă grijă de el! Construiește blocuri pe la Timișoara, are bani, are afaceri și uite unde a ajuns”, ne-a declarat Alina Pană.

Alina Pană îl distruge pe Costi Litrașu: “I-a băgat pe toți după gratii”

În continuare, fosta concurentă de la EXATLON a subliniat faptul că toți apropiații vărului său au ajuns după gratii, unii deși nu au avut, de-a lungul vieții, nicio problemă cu legea.

“Nu este anturajul de vină. Pe toți prietenii pe care i-a ținut în jurul lui i-a băgat după gratii. Când a fost condamnat cu tentativa aia de omor, în urmă cu mai mulți ani, i-a distrus și pe ăia. Sau cum a fost cu fratele meu. E un băiat care stă lângă mine, nu a deranjat pe nimeni cu o vorbă în viața lui. Și uite ce i-a făcut, l-a băgat și pe ăla, Luca parcă îl cheamă. Acum l-a băgat și pe Aticu. Ăsta pe cine pune mâna distruge. Nu-l strică anturajul, el pe unde se duce face prăpăd”, a declarat fosta concurentă de la EXATLON pentru CANCAN.RO.

“La închisoare i s-a întâmplat ceva la creier. Din cauza tatălui său…”

Alina Pană are și o explicație pentru comportamentul lui Constantin Raiciu. Cel cunoscut în lumea interlopă drept Litrașu ar fi vrut să demonstreze familiei lui, în special tatălui, că este invincibil și că nimeni nu poate sufla în fața sa.

“Părerea mea personală este că a ajuns în această situație din cauza tatălui său. Am impresia că a vrut să atragă atenția, să-și creeze o imagine ca să fie iubit și admirat doar el de tac-su, și nu ceilalți frați. Era un copil normal! Dar cum a crescut a vrut box, a vrut să-l bată pe ăla, să-l taie pe ăla… El așa a crezut că va atrage iubire și atenție din ochii tatălui său. S-a dus nouă ani la închisoare, unde cred că i s-a întâmplat ceva în creier. Păi să ieși, iar doi ani mai târziu să înscenezi ce i-a făcut fratelui meu, să ieși pe control judiciar prin relații și apoi să scoți pistolul pe filmare și să începi să tragi în lustre… Ai probleme la cap! Nici nu știu dacă să-mi fie sau nu milă de el, văzându-l în ce hal își distruge viața. Am fost plecată din România, m-am întors de câteva zile și iar dau de faimosul meu văr”, ne-a mai spus Alina Pană.

“E vărul meu, dar civilizație trebuie să existe”

Totodată, ex-concurenta de la EXATLON s-a arătat indignată de atitudinea lui Costi Litrașu, care, de ani buni, s-a obișnuit să inducă teroare pe oriunde merge, în special în locurile publice.

“Eu am crescut între ei, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu ce se întâmplă în jurul meu. Nu mai poți să te duci la un restaurant sau o piscină și să știi că ești în siguranță. Erau peste tot, ei comandă, ei iau pe cine vor… Nu sunt de acord. E vărul meu, dar civilizație trebuie să existe, nu violență și să nu te mai simți în siguranță nici măcar în locurile publice”, a precizat Alina Pană.

“Ăsta e vărul meu. Pe cine pune mâna…”

În final, Alina Pană l-a pus încă o dată la zid pe vărul ei, pe care l-a acuzat că a distrus viitorul celor care s-au aflat în jurul lui.

“Bebino am înțeles că a fugit direct. Păi dacă știa în ce l-a băgat Costeluș? Pe cine pune mâna… Uite, pe unul l-a băgat, deja, după gratii, iar celălalt a fugit. Ăsta e vărul meu!”, a încheiat ex-concurenta de la EXATLON.