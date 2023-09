Și-a dat chiloții jos în fața jurnalistelor, dar nu regretă nimic. Claudiu Bleonț vorbește, în premieră, despre momentul rușinos din 2011! „Era un crez al meu că...”

Claudiu Bleonț a lăsat mască asistența în urmă cu 12 ani, când a rămas fără lenjerie intimă, în cadrul unei conferințe de presă. La 12 ani distanță, el a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că nu regretă, dar nici n-ar mai repeta un astfel de gest. Actorul care poate fi văzut în cel mai nou serial al Antenei 1, „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” nu ne-a ascuns însă faptul că după acel episod, a fost chemat să facă parte din trupa Teatrului Național din Craiova.

Claudiu Bleonț a fost tot timpul un actor non-conformist și excentric. Într-un amplu interviu pentru CANCAN.RO, acesta ne vorbește, printre altele, despre rolul său din comedia romantică difuzată pe Antena 1, dar și despre un alt rol, cel de tată, care-și ajută fiica la teme. Actorul nu s-a decis încă dacă va mai intra în politică și nici nu ia în calcul să-i mai facă un frățior fiicei sale.

„Eu sunt foarte implicat în relația cu familia”

CANCAN.RO: În cel mai recent serial al Antenei 1 jucați rolul unui personaj oarecum leneș, în care soția e cea care ia deciziile…

Claudiu Bleonț: Îmi place personajul Mircea. Lenea nu e o formă de apărare, e un echilibru între hiperactivitatea soției.

CANCAN.RO: Așa se întâmplă și-n viața reală?

Claudiu Bleonț: Nu. E diferență mare. Eu sunt foarte implicat în relația cu familia. Dar și la personajul meu există acest aspect. E foarte relativă granița asta, pentru că nu suntem roboți. Nu e ca la computer. Ca-n orice familie, există un echilibru. El e leneșul… Da, dar dacă tu reduci din încărcătură, din relația controlului, în momentul acela m-ar responsabilizat și pe mine. În film sunt multe replici în care Luminița, soția mea, îmi zice: „Tu nu gândi, tu stai și asculți ce zic eu”. Iar ca să fie armonie, cedez. Mai ales că am și replică: „Decât să fie conflict, mai bine las de la mine”. Să nu uităm că sunt două familii cu un statut social ok, care aleargă după mai mult.

CANCAN.RO: În serial, vă pregătiți pentru arhitectură. V-a plăcut acest domeniu?

Claudiu Bleonț: Întotdeauna. Și chiar sunt încântat că Matei e arhitect. Îmi e foarte drag, îmi place că e în rolul principal. Îmi sunt dragi toți tinerii din film. Pentru mine e și ca o relație de familie. De 40 de ani sunt partenerul artistic al Magdei Catone și de 35 de ani al Emiliei Popescu, pentru că toți trei am fost la Petroșani. Cu Mihai Călin joc în două spectacole, inclusiv într-o comedie de vreo opt ani.

( NU RATA: MEGA-SCANDAL AMOROS LA ANTENA 1! VEDETA POSTULUI TV, IMPLICATĂ ÎNTR-UN AMANTLÂC DE ZILE MARI! )

„N-aș mai face așa ceva”

CANCAN.RO: În urma gestului dvs de la acea conferință de presă în care ați renunțat la lenjeria intimă, ați avut parte de urmări negative? Dar pozitive?

Claudiu Bleonț: Mereu urmările negative au și ceva pozitiv. Am fost invitat de directorul de pe atunci al Teatrului Național din Craiova să vin în trupa teatrului și să joc în Ipătescu, cu o altă parteneră de zeci de ani, Cerasela Iosifescu, o extraordinară actriță, olteancă-olteancă.

CANCAN.RO: Ce v-a determinat să recurgeți la așa ceva?

Claudiu Bleonț: Nu a fost o formă de protest. Nu m-am gândit niciodată la acea expunere pe care a căpătat-o. Era un crez al meu că de pe lumea asta plecăm așa cum am venit. Nu luăm nimic cu noi, nici hectare, nici conturi bancare, nici mașini. Am venit să trăim o experiență pe această planetă și când se închide plecăm de unde am venit.

CANCAN.RO: Ați regretat vreun moment? Ați mai repeta acel gest?

Claudiu Bleonț: Nu e vorba de regret. Dar nu aș mai face lucrul acesta.

Toată viața e originală. Fiecare e un univers, fiecare dintre noi are o pendulare, o căutare între conștient-subconștient, între întuneric și lumină.

„Am bătut la uși și s-au deschis altele”

CANCAN.RO: V-ați văzut actor încă din adolescență?

Claudiu Bleonț: Îmi place foarte mult cartea lui Andrei Pleșu, „Despre destin”. Dorința există în noi, dar sunt convins că și universul, câmpul informațional, Dumnezeu, cum vrea fiecare să-l numească, își pune amprenta. Eu consider că am bătut la uși și s-au deschis altele. Și am considerat că dacă aici trebuie să merg, am zis hai să merg.

CANCAN.RO: Dumneavoastră ce mare dorință aveați?

Claudiu Bleonț: A circulat mult timp un dialog. Un personaj în vârstă întreabă un copil: „Ce-ți dorești, când vei fi mare?” Și el îi spune: „Vreau să fiu fericit”. Maturul: „N-ai înțeles întrebarea”. Iar cel mic îi zice: „N-ai înțeles răspunsul”.

Din moment ce plecăm așa cum am venit, și cariera e un pasaj. Eu nu m-am născut actor. Toți suntem oameni întâi. Fiecare excelează în ceva anume. Eu n-am permis auto, de exemplu. Iar unii conduc foarte bine. Unii sunt foarte buni manageri, alții la fizcă, de exemplu. Am un băiat foarte drag mie, care e olimpic, cu premii naționale. Proiectează la 17 ani rachete. David Popoviciu e extraordinar la înot. Halep la tenis. Am o prietenă hair-stylist. Când am jucat în Ceaușescu, am avut această șansă să întâlnesc o doamnă care mi-a făcut acea buclă și machiajul ca eu să rezonez cu personajul.

„Cred foarte mult în echipă”

CANCAN.RO: Cum v-ați simțit în rolul unui dictator?

Claudiu Bleonț: În parcursul meu artistic, am avut personaje precum Richard al II-lea și altele, care aveau acest dat al dictaturiii, al conducătorului. Am avut foarte tare sprijinul regizorului care mi-a zis vreau să-l joci… Mi-a spus: Văd că ai potențialul extraordinar ca să-l joci. Eu n-am făcut un documentar. Acela se face cu imaginile din vremea aceea, cu el în mod real. A fost un prilej de exercițiu teatral- cinematografic.

CANCAN.RO: V-ați vedea conducând lumea? Aveți acest talent de lider?

Claudiu Bleonț: Având experiența din teatru, am fost managerul Teatrului dramaturgilor români patru luni de zile, eu cred foarte mult în echipă. Există o rezonanță între lider și echipă. Poți fi un dirijor foarte bun, dar dacă nu ai o orchestră pe măsură, talentul tău de director, regizor, conducător scade. E o relație profundă. Valabilă și-n fotbal.

CANCAN.RO: Veți mai intra în politică?

Claudiu Bleonț: Nu știu. Și-n politică, tot echipa contează. Când am candidat atunci, la Periș, am spus „am această calitate, care rezonează cu lumea politico-administrativă, cred în echipe. Sunt domenii în care nu mă pricep, ca orice om, dar știu să respect și să cultiv un om care e specialist în acel domeniu. Nu o să mă apuc să fac, de exemplu, încălzirea și canalizarea în Periș, dar știu ce înseamnă o echipă care să facă acest lucru.

Despre politică și căsnicie

CANCAN.RO: Au existat momente când echipa v-a dezamăgit?

Claudiu Bleonț: Nu există. O echipă e un organism viu. Ea se transformă pe parcursul lucrării. Și aici, la filmări, pe mulți dintre tinerii cu care joc în „Camera 609” nu i-am cunoscut. I-am întâlnit pentru prima dată și s-a creat dorința de a parcurge împreună această aventură, acest serial, sprijinindu-ne. E vorba de nivelul de conștientizare al echipei, că depindem unul de altul și avem un rost dar și datorii. De exemplu, eu nu mă pot duce acum la filmare și să nu știu textul.

CANCAN.RO: La fel e și-n căsnicie?

Claudiu Bleonț: Acest lucru e esențial. Să fii o echipă. Suntem oameni printre oameni. Mă consider o intersecție. Nu m-am născut înțelept. Nu m-am năsut actor. Am crescut cu fiecare rol, cu fiecare întâlnire cu partenerii, cu textele pe care nu le-am ales eu, cu regizorii.

(VEZI ȘI:FOSTA SOŢIE A LUI BLEONŢ DEZVĂLUIE ADEVĂRATUL MOTIV AL DESPĂRŢIRII. VEZI DE CE AU DIVORŢAT CEI DOI, DUPĂ 12 ANI DE CĂSNICIE)

„Îmi văd copilăria artistică, lângă Dinică, Gheorghe Constantin, Florin Piersic, Marin Moraru”

CANCAN.RO: Aveți acum ocazia să jucați alături de mulți actori tineri…

Claudiu Bleonț: Mi-aș dori să fie toți copiii mei. Sunt și frumoși. Mă văd într-un fel la vârsta lor, când și eu descopeream. Îmi văd copilăria artistică, lângă Dinică, Gheorghe Constantin, Florin Piersic, Marin Moraru. Comunicarea e subtilă în echipe. O echipă care are mai multe vârste în alcătuirea ei, produsul uman al experienței e mai mare.

CANCAN.RO: Avem tineri la fel de talentați ca numele mari de actori pe care le-ați menționat?

Claudiu Bleonț: Așa cum am fost și noi, procesul e în desfășurare. Vor crește cum am crescut și noi. Vor avea pașii lor, se vor îmbogăți cu ce știe lumea în momentul acesta. Vor aplica, vor schimba, vor adapta.

CANCAN.RO: Ce părere aveți despre pensiile mici ale marilor actori?

Claudiu Bleonț: Vorbim de umanitate, și tocmai am zis că nu luăm nimic cu noi. Nu doresc să intru în astfel de subiecte.

Își ajută fiica la teme

CANCAN.RO: Va începe, în curând școala… Obișnuiți să vă ajutați fiica, la teme?

Claudiu Bleonț: Sigur că da. În creșterea noastră, ca și copii, avem nevoie de sprijinul adulților, al părinților. Eu sunt mai bun la română. Cu timpul am dezvoltat și o înțelegere vivazi de matematică, fizică. Dar în tinerețea mea am fost articulat mai mult spre uman.

CANCAN.RO: V-ați dori și un băiețel?

Claudiu Bleonț: Am un cățel, ca și prezență masculină. Între dorință, putință și rezultat e o relație.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.