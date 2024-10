Și-a luat sau nu Andreea Tonciu Brabus 900 Rocket-ul în rate?! Ce spune vedeta despre noul bolid achiziționat 

Andreea Tonciu a șocat țara cu noua ei achiziție. Bolidul de lux întoarce toate privirile pe stradă, lumea se oprește să facă poze cu el, iar vedeta noastră este unică, așa cum îi place. Totuși, o întrebare a apărut pe buzele tuturor: Este luat în rate sau nu? Diva a deslușit misterul și a răspuns. Citește articolul pentru a afla!

Andreea Tonciu își etalează noua achiziție, mai exact, Brabus 900 Rocket, un bolid de lux, cum rar îți este dat să vezi. Recent, ea a fost întrebată dacă l-a achiziționat în rate sau nu, suma la care ajunge această mașină fiind una colosală. Răspunsul ei te va uimi!

Andreea Tonciu, mașină în rate?! Da sau nu?

Atunci când a fost întrebată dacă bolidul de lux a fost achiziționat în rate sau nu, întrebare care, cel mai probabil, se afla în mintea tuturor românilor, Andreea a deslușit misterul și a răspuns fără să stea pe gânduri. Mai mult, întrebarea i s-a părut absurdă. Cum ar putea ea, Andreea Tonciu, să își ia o mașină în rate?!

CITEȘTE ȘI: Andreea Tonciu, pregătită să plece la Asia Express. Soţul nu vrea la televizor, dar i-a găsit înlocuitor! Cu cine face echipă

„Eu cred că tu mă iei pe mine la mișto! Eu sunt femeie de rate?! E cash! Nu vezi ce ceas și ce inel am pe mână? Sunt unică în România.”, a fost răspunsul Andreei Tonciu.

Este mașina visurilor ei

Bineînețeles că CANCAN.RO a luat situația în vizor și a stat de vorbă cu diva pentru a afla toate detaliile importante. Andreea Tonciu a povestit tot procesul, dar și cât a fost nevoie să aștepte pentru a intra în posesia acestei bijuterii.

„Am luat mașina din reprezentanță de la Mercedes. Eu am fost mai mult timp plecată în Dubai și am văzut o mașină ca aceasta acolo. De când am văzut-o, am spus că aș vrea și eu una la fel, să fiu unicată. Toată lumea știe că mie îmi place să fiu unică, să nu mai aibă nimeni ce am eu. A trebuit să aștept 4 luni după ea, pentru că a stat în Germania, la tunning. Mie nu îmi place să vorbesc despre prețuri, dar oamenii care cunosc mașinile își dau seama de cât costă o astfel de mașină. Am ieșit cu ea prin oraș, toată lumea se uită la mașină.

VEZI MAI MULT AICI: Andreea Tonciu și-a ”tras” bolid de 700.000 €, unicat în România, dar nu știa ce o să i se întâmple pe străzile din Capitală: ”Acostată” de puștiul cu tupeu: să înnebunească iubita!