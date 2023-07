Și Kamara a ajuns pe masa de operație după Survivor România! Ce intervenție a fost nevoit artistul să facă: „Îmi revin ușor-ușor”

După ce s-a întors de la Survivor România 2023, Kamara a ajuns și el pe masa de operație, la fel precum colega sa de echipă, Vica Blochina. Artistul a suferit o intervenție la nivelul feței, iar acum este în proces de recuperare. De ce a ajuns fostul Faimos pe mâinile medicilor?

Se pare că participarea la Survivor România i-a făcut pe unii concurenți să ajungă pe masa de operație. Mai întâi Vica Blochina a apelat la o intervenție de micșorare a stomacului, iar mai apoi a fost rându lui Kamara să pășească în cabinetul medicului. Recent, artistul a suferit o operație de blefaroplastie. Ceea ce înseamnă că și-a scos pungile de sub ochi și pielița de deasupra.

Intervenția a fost ușoară, însă procesul de recuperare este îndelungat. Kamara trebuie să fie foarte atent acum și să respecte toate indicațiile medicilor. Artistul a apelat la această intervenție nu doar din punct de vedere estetic, ci și pentru că problema sa îi îngreuna vederea.

„Revin ușor-ușor, că după Survivor am făcut și o operație de blefaroplastie, pentru că aveam niște pungi foarte mari sub ochi (…). Blefaroplastia înseamnă că mi-am scos pungile de sub ochi și pielița de deasupra, care cade.

Cumva, îmi oprea vederea periferică, ceea ce îmi permite acum să văd mai bine în lateral. Și plus nivelul estetic. Ideea este că totul decurge bine. Trebuie să mă dau cu cremă solară timp de un an, cu cremă cicatrizantă timp de trei luni. Să port ochelari o lună și jumătate. Eu respect toate lucrurile astea și îmi este foarte bine”, a declarat Kamara, potrivit click.ro.

(CITEȘTE ȘI: GESTUL PE CARE KAMARA ÎL FĂCEA LA SURVIVOR DE FIECARE DATĂ CÂND SE ÎNCHIDEAU CAMERELE. A DEZVĂLUIT ABIA ACUM)

„Survivor mi-a adus foarte multe”

Kamara a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor România. Artistul a fost unul dintre cei mai controversați concurenți și asta pentru că a purtat numeroase conflicte cu colegii săi. Experiența a fost una intensă pentru Kamara și i-a adus un capital de imagine.

Cântărețul a mărturisit că datorită participării la Survivor România generația tânăra a ajuns să îl cunoască. Se pare că atâta timp cât a stat în competiție, Kamara a reușit să îi cucerească pe cei mai mici, iar asta l-a făcut extrem de mândru.

„Consider că mie Survivor mi-a adus foarte, foarte mult. Nu că nu mă știa lumea, mă știa, dar și-au mai adus aminte mai bine de mine și, dincolo de aspectul ăsta, m-a mai cunoscut o tânără generație și mai bine, pentru că sunt mulți copii mici care se uită la Survivor și care au plâns pentru mine, și, care, efectiv, îi rugau pe părinți să dea vot pentru mine. Pentru mine, asta e cel mai important lucru! Copiii știu cel mai bine care e adevărul. Copiii simt. Pe copii nu poți să-i păcălești”, a mai spus Kamara.

(VEZI ȘI: SCANDALUL DINTRE FOȘTII CONCURENȚI DIN REPUBLICA DOMINICANĂ CONTINUĂ! DE CE ÎL URĂȘTE IFTIMOAIE PE KAMARA?!)