Silviu Prigoană a slăbit 40 de kilograme în 8 luni. Ce regim a ținut fostul politician, de fapt

Deși și-a găsit sfârșitul într-un mod complet neașteptat care a șocat pe toată lumea, Silviu Prigoană avea foarte mare grijă de sănătatea lui. Omul de afaceri ținea regim și era foarte atent la ceea ce consumă. Iată ce alimente nu mânca regretatul!

Ieri, în timp ce se afla într-un restaurant din Brașov alături de prieteni, Silviu Prigoană a decedat într-un mod subit. Omul de afaceri avea foarte mare grijă de sănătatea lui și mergea anual la o clinică din Germania. De asemenea, el avea și un regim alimentar strict și reușise să piardă kilogramele în plus.

Din cauza problemelor cardiace, medicii i-au recomandat lui Silviu Prigoană să piardă din kilograme și să fie atent la ceea ce consumă. Prin urmare, acesta a fost nevoit să apeleze la un regim alimentar. Acest regim l-a ajutat foarte mult, iar omul de afaceri ajunsese, după opt luni, la greutatea potrivită.

Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu mărturisea într-un interviu, că nu a urmat o anumită dietă, ci a încetat să mai mănânce făinoase, s-a limitat la o salată pe seară sau la mâncăruri gătite și a băut foarte multă apă.

CITEȘTE ȘI: Monica Pop, dezvăluiri uluitoare despre cauza morții lui Silviu Prigoană: ”Nu avea simptome de infarct, era pacientul meu!”

„Când eşti bolnav de inimă, ai 120 de kilograme şi îţi spune doctorul că trebuie să slăbeşti, te pui pe regim. E foarte simplu. Slăbeşti cu apă. Bei apă chioară timp de 10-20 de zile şi slăbeşti foarte uşor. În general, eviţi pastele făinoase şi consumi seara doar o salată. Eu am avut o slăbire controlată. Nu am dat jos brusc kilogramele, ci într-o perioadă de opt luni. Mesele sunt la ore fixe, mâncarea e preponderent gătită, uităm de sucuri acidulate. Am scos pâinea din meniu, pastele, tot ce conține făină e exclus. Cantitățile de mâncare le-am suplimentat cu salate, tocănițe de tot felul.”, declara Silviu Prigoană pentru Impact.ro.