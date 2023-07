Simion Marin, un român plecat la muncă în Marea Britanie, a dispărut în mod misterios. Locuia în Londra de un an

Încă un caz de român dispărut peste hotare a fost semnalat zilele acestea. Simion Marin, un bărbat de 45 de ani din Botoșani, plecase în Marea Britanie, în speranța unui trai mai bun, în urmă cu un an. Nu se știe de ce, dar de aproape o lună, familia a pierdut orice fel de contact cu botoșăneanul. Ca urmare, au anunțat autoritățile, în speranța că îi vor da de urmă.

După anul 1990, milioane de români au plecat din țară, fiind atrași de salarii mult mai mari și condiții superioare. Mulți dintre ei s-au întors, după ani, în țară, alții s-au stabilit acolo și și-au făcut familii, dar unii dintre ei nu s-au mai întors niciodată. Au dispărut și n-au mai fost găsiți nici măcar de autorități.

Simion Marin a plecat în Marea Britanie, în Londra, mai exact, unde își găsise un loc de muncă. De atunci, a ținut constant legătura cu familia din România, dar de pe data de 3 iulie 2023, nu a fost chip să-l mai contacteze. Dat fiind faptul că nimeni nu poate da informații despre el, apropiații au contactat Poliția Română și i-au transmis semnalmentele, spre a identifica recunoașterea sa.

(CITEȘTE ȘI: Sorina-Mariana Zarea, de 42 de ani, a mers la spital să își facă analizele. Chiar dacă a fost însoțită de tatăl ei, a dispărut fără nicio urmă)

Simion Marin este căutat de poliție. Cine îl vede, este rugat să sune la 112

Potrivit datelor transmise de către familie pentru polițiști, Simion Marin are o înălțime de 1,70 m și o greutate de 77 kg. Corpul său este atletic, are părul castaniu și ochii căprui. Ca semne distinctive, are 5 tatuaje.

Botoșăneanul are o serie de tatuaje distincte. Primul este un simbol și este localizat pe partea dreaptă a pieptului, seamănă cu o inimă. Cel de-al doilea tatuaj este un desen care reprezintă o cruce și este localizat pe abdomen. Al treilea este situat pe brațul drept și arată precum un cuțit. Al patrulea este localizat pe gamba piciorului stâng, iar cel de-al cincilea tatuaj se află pe brațul drept, în partea superioară.

Orice individ care îl vede pe Simion Marin trebuie să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Nu se știe dacă Simion Marin s-a întors în România sau este tot în Marea Britanie.

(CITEȘTE ȘI: Alertă în Sibiu! Cocan Adina Nicoleta, o adolescentă de 16 ani, a dispărut fără urmă. Cine o vede este rugat să sune la 112)