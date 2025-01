Simona Amânar a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta campioană olimpică acum, la 45 de ani

Simona Amânar poate inspira prin povestea ei, chiar dacă viața ei actuală diferă de perioada în care strălucea pe podiumurile internaționale. Stabilită în Timișoara, unde trăiește fericită alături de soțul ei și cei trei copii, fosta campioană este de nerecunoscut pentru cei care își amintesc de adolescenta care cucerea medalii pentru România.

La vârsta de 45 de ani, Simona Amânar rămâne conectată la lumea sportului prin amintirile care i-au ghidat cariera. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că are un palmares impresionant: șapte medalii olimpice, dintre care trei de aur, 10 mondiale și 12 europene.

Revenind recent la Constanța, orașul natal unde a făcut primii pași în gimnastică, Simona Amânar a vorbit despre emoția revederii sălii de sport în care a început totul. Chiar dacă în prezent se concentrează mult pe viața de familie, sportul continuă să fie prezent, dar în moduri mai relaxante. Cei trei copii ai săi practică sportul precum scrima, schiatul și înotul.

„Revin cu mare drag de fiecare dată în Constanța, pentru că aici am făcut primii pași în gimnastică și aici am obținut primele rezultate frumoase, inclusiv prima medalie olimpică pentru Constanța. Mă bucur că sunt din nou acasă, alături de cei dragi și de oamenii cu care am început să practic gimnastica românească. Le mulțumesc tuturor, în special direcției județene și agenției naționale, pentru această inițiativă”, a mărturisit Simona Amânar.