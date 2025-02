Simona Gherghe și-a schimbat RADICAL viața de la începutul anului: „Acum exact 21 de zile, mi-am dat un challenge”

Simona Gherghe a început anul în forță. Și-a setat cele mai importante obiective și priorități, iar acum se bucură din plin de rezultatele muncii sale. Viața i s-a schimbat radical în doar 21 de zile. Care este, de fapt, activitatea la care nu ar mai renunța niciodată?

Este anul schimbărilor pentru Simona Gherghe. Încă din primele zile din 2025, prezentatoarea TV a eliminat absolut toate obstacolele din calea atingerii obiectivelor personale, și-a setat intențiile, a renunțat la scuze și a trecut la treabă. Provocarea a fost ca timp de 21 de zile să facă sport.

Recent, Simona Gherghe a încărcat pe social media una dintre cele mai notabile reușite din acest an. Și-a propus să își schimbe stilul de viață, să renunțe la scuze și să își gestioneze timpul eficient. Prezentatoare TV și-a organizat programul în așa fel încât – timp de 21 de zile – să nu lipsească nicio oră de la sala de sport. Și a reușit.

Am avut zile cu podcast, emisie live, dus copiii la activități, făcut cină, plus tot ritualul de seară (dușurile celor mici, poveste, adormit). Și mi-a ieșit și treaba asta cu sportul. Dimineața, devreme. N-am lipsit nicio zi. Mi-am organizat în așa fel programul, încât să bifez tot”, se arată în mesajul Simonei Gherghe.

„Acum exact 21 de zile, mi-am dat un challenge: #21deziledesport. Greu, când ai program dicificil și doi copii de gestionat. Mă tot chinuiam să fac loc sportului în viața mea și inventam tot soiul de motive să n-o fac. Principala scuză era lipsa timpului. Ei, în astea trei săptămâni, mi-am dovedit că, dacă îți dorești ceva, îi faci loc în viața ta, oricât de greu ar părea .

Mândră de reușita sa, după cele 21 de zile de sport, Simona Gherghe a enumerat câteva dintre rezultate vizibile pe care le observat la corpul său: a slăbit 3 kilograme, doarme mult mai bine, se simte excelent în piele sa, corpul arată mult mai tonifiat, iar nivelul de stres a scăzut considerabil. Concluzionând, aceasta a dezvăluit că nu va mai lăsat nicio săptămână să treacă fără câteva ore de sport.

”M-a ajutat că am postat aici, practic, n-am avut cum să mă mai răzgândesc. Nu-mi place să trișez. Niciodată! Ce am câștigat? Mă simt muuult mai bine, a scăzut considerabil nivelul de stres, dorm bine, am slăbit 3 kilograme, corpul arată mai tonifiat. Și da, SUNT MÂNDRĂ DE MINE! De acum, sportul va avea locul lui în viața mea, de câteva ori pe săptămână. E un obicei pe care l-am primit cu recunoștință.”, a mai scris Simona Gherghe pe pagina sa de Facebook.