În perioada de dinainte de US Open, Simona Halep a dat o avere pe cazarea la un hotel de lux din New York. Ea a fost vecină cu Rafael Nadal.

Aflată la US Open, Simona Halep a dat o avere pe cazarea la un hotel de lux din New York. În zilele de dinaintea competiției în care a fost eliminată în primul tur, Simona a stat la hotelul de 5 stele „Lotte Palace”.

De altfel, Simona s-a și fotografiat în fața hotelului, la plecare, spunând că se va întoarce anul viitor. „La turneele organizate de WTA şi ATP, care sunt sub cele de Mare Şlem, jucătorii de pe tabloul principal au asigurate 5 nopţi de cazare la hotelul oficial”, a dezvăluit Gazeta Sporturilor.

„La US Open, organizatorii le oferă jucătorilor 400 de dolari pe zi pentru a-şi plăti cazarea, însă pentru jucătorii de top este puţin. La Lotte Palace New York, locul unde a stat în acest an Simona Halep, un apartament de lux porneşte de la 1.000 de dolari pe noapte. Liderul WTA a postat pe Instagram la finalul şederii sale, care anul acesta a fost scurtă. În acelaşi loc, unul cotat cu cinci stele, s-au mai cazat Serena şi Venus Williams, Rafael Nadal sau Nick Kyrgios”, a mai scris ziarul.