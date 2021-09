Simona Halep, sfătuită să se retragă din tenis. “Să facă doi, trei copii, că au bani destui și ea, și Toni Iuruc”

Simona Halep este sfătuită de Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, să renunțe la tenis și să se concentreze mai mult asupra familiei. “Oracolul de la Bălcești” este de părere că ex-liderul WTA ar trebui să devină cât mai curând mamă.

Dumitru Dragomir susține că Simona Halep mai poate juca tenis la nivel înalt, însă nu vede rostul, din moment ce este realizată din punct de vedere financiar. Fostul șef al LPF îi transmite sportivei noastre că acum, la vârsta de 30 de ani, este ideal să rămână însărcinată.

“Văd că a renunțat și la antrenor. Să știi că ea mai poate juca doi, trei, patru ani! Și mai poate câștiga bani destui, cu toate că de bani nu mai are nevoie. Să facă doi-trei copii, că au bani destui și ea, și bărbatul! Îl cunosc și pe Toni. Au bani, vedeți-vă de treabă! Să își crească copiii, că să vedeți ce greu e la bătrânețe când ai copii. Acum, în jur de 30 de ani, e bine”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit civil în urmă cu două săptămâni, la eveniment luând parte în jur de 300 de invitați.

Simona Halep își dorește copii. “O să depășească orice senzație pe care am avut-o în tenis”

De altfel, la începutul anului, Simona Halep recunoștea că are în plan să-și întemeieze o familie și că marea ei dorință este să aibă un copil.

“Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele.

Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, mărturisea Simona Halep în luna ianuarie.

