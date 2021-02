Simona Secrier, mărturisiri copleșitoare despre viața pe care o are după moartea lui Mihai Constantinescu: “Iubesc, muncesc, mă rog”. Cum își câștigă banii

Simona Secrier a acceptat cu inima deschisă să ofere un interviu despre viața pe care o are după moartea lui Mihai Constantinescu. Artista pare că a învățat să trăiască fără soțul pe care îl idolatrizează și acesta este mereu în rugăciunile sale. În timpul mărturisirilor copleșitoare, ea a dezvăluit și cum își câștigă banii în vremea pandemiei de coronavirus.

Simona Secrier a învățat să trăiască fără Mihai Constantinescu

Soția regretatului artist precizat în cadrul declarațiilor făcute recent că a început totul de la zero, după înmormântarea traumatizantă care a avut loc în urmă cu mai bine de un an. După ce și-a acordat o anumită perioadă de timp ca “să asimileze” drama, Simona Secrier a început să lucreze din nou ca economistă.

“Trăiesc, iubesc, muncesc, mă rog. Încă nu am pus unele planuri în practică, pentru că a fost perioada asta mai grea pentru noi toți și mi-a fost teamă să ies și să iau contact cu lumea, dar am fost la muncă și ăsta e un lucru bun pentru mine, îmi oxigenez creierul, merg pe jos. Eu sunt economist. Am luat de la zero totul, pentru că nu am avut cântări perioada asta și atunci a trebuit să mă reorientez către ce am învățat eu”, a declarat soția regretatului cântăreț pentru Antena Stars.

Întrebată dacă i-a fost dificil să se întoarcă la funcția de economist, Simona Secrier a oferit următoarea explicație: “Știi că și Mihai… Dumnezeu e în fiecare dintre noi și puterea e în noi. Dacă ești credincios, te rogi și își dorești cu ardoare un lucru, intenția ta pleacă în Univers și atunci e imposibil să nu se îndeplinească. Am voință și sunt ambițioasă”.

Mihai Constantinescu a murit după mai bine de 5 luni de comă

Regretatul artist a încetat din viață pe 29 octombrie 2019, după mai bine de cinci luni în care a stat în comă la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Medicii au anunțat atunci că Mihai Constantinescu a făcut un stop cardio-respirator neresuscitabil. El avea 73 de ani și a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitală pe 13 mai 2019, în urma unui stop cardio-respirator; cântărețul a fost găsit în casă de soția lui.

