Simona și Claudiu de la Insula Iubirii, împreună în vacanță! Dezvăluiri uluitoare după ce și-au spus ADIO

Simona Butura a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce a decis să își ierte iubitul. În cadrul emisiunii Insula Iubirii, Claudiu și-a înșelat partenera cu ispita Anamaria. Deși la ceremonia finală a focului, concurenta a ales să plece singură din Thailanda, apoi a decis să îi mai dea o șansă. Totuși, acum situația dintre cei doi participanți la show-ul de pe Antena 1 a luat o altă întorsătură.

Simona și Cluadiu au mers să își testeze relația la Insula Iubirii. Bărbatul nu a rezistat tentației și a fost foarte atras de ispita Anamaria. Între cei doi au existat câteva momente tandre și romantice, însă atunci când și-a revăzut iubita, concurentul a mărturisit că o vrea înapoi.

În cadrul ceremoniei finale de la Insula Iubirii, Simona și Claudia și-au spus „adio”. Concurenta a mărturisit că nu poate trece peste infidelitatea partenerului său. Totuși, cei doi s-au împăcat la scurt timp.

Ei bine, relația nu a durat prea mult. În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO l-a surprins pe Claudiu în ipostaze tandre cu Anamaria, ispita alături de care a petrecut timpul la Insula Iubirii. Totodată, Simona a dezvăluit, pe rețelele de socializare, că ea și iubitul ei s-au despărțit.

Totuși, fanii au observat că cei doi se află împreună în vacanță și s-au întrebat dacă este vorba despre o împăcare. Simona a explicat faptul că acest concediu era planificat de foarte mult timp și astfel au decis să nu renunțe la el, însă ea și Claudiu nu mai formează un cuplu.

„Da, un concediu planificat în urmă cu patru luni cred. Avem același anturaj și fiecare dintre noi avea nevoie de o vacanță și am decis să nu renunțăm. Nu ne dușmănim și chiar putem respira momentan același aer dintr-o încăpere”, a scris Simona pe Instagram.

Simona a suferit foarte mult din cauza infidelității lui Claudiu în cadrul emisiunii de la Antena 1 și nu i-a fost ușor să pună punct relației. Blondina a recunoscut că nu a trecut complet peste cele întâmplate, însă vrea să se pună pe primul loc.

„E mult spus că am trecut peste. Am preferat să mă axez pe persoana mea mai mult, psihică și profesională și am zis să las timpul să ne vindece încet, încet de tot și bineînțeles difuzarea emisiunii în care poți înțelege mult mai multe lucruri” a mai spus concurenta de la Insula Iubirii.