Simona Trașcă a dat din casă! Ce nu mai acceptă, sub nicio formă, blondina: „Asta îmi aduce liniștea”

Simona Trașcă (41 de ani) a dezvăluit ce nu mai acceptă, sub nicio formă, de ceva timp. Mai mult decât atât, blondina a ales să se retragă din lumina reflectoarelor.

Simona Trașcă a făcut o serie de mărturisiri în cadrul unei emisiuni de televiziune. Blondina în vârstă de 41 de ani nu se mai gândește să aibă o relație, ba mai mult decât atât a declarat faptul că locuiește alături de mama ei și nu exclude să se mute în Canada, acolo unde locuiește fiul ei.

Citește și MOTIVUL PENTRU CARE SIMONA TRAȘCĂ NU MAI VREA SĂ VADĂ PE NIMENI: ”NU MAI IES DIN CASĂ, M-A PRINS!”

Vezi și SIMONA TRAȘCĂ ÎȘI RISCĂ SĂNĂTATEA DE FRICĂ: ”TREBUIE, DAR…” BOMBA SEXY A LUAT DECIZIA

Simona Trașcă nu își mai dorește o relație

Suferința și-a spus cuvântul în cazul Simonei Trașcă. Blondina nu își dorește, cel puțin momentan, să aibă o relație amoroasă și nici să își facă anumite schimbări corporale. Chiar ea a declarat faptul că nu a mai simțit nevoia să calce pragul medicului estetician.

”M-am retras în glorie. Îmi place foarte mult să stau liniștită, în banca mea, nu știu de ce, dar mă simt eu mai bine așa. Locuiesc cu mama, probabil am renunțat la iubire și la un partener de viață și asta îmi aduce liniștea. Doar pisica mea are loc la mine în pat. N-am mai fost nici la estetician, nu am mai simțit nevoia, fac mâncare, am grijă de mama.

Nu mai vreau un partener de viață, nu mai am încredere în bărbați și nu mai vreau să sufăr. Mă simt foarte bine singură, am învățat să iubesc, să mă apreciez. Îmi place liniștea. Nu mai am nevoie, am tot încercat, am văzut că n-a mers nicio relație și mi-am dat seama că am început să mă simt bine singură”, a zis Simona Trașcă la Antena Stars.

Mai mult decât atât, blondina mărturisește că are în plan să se retragă în Canada, acolo unde fiul ei locuiește cu partenera de viață: „Vreau să mă retrag în Canada. Fiul meu are cetățenie acolo, el locuiește cu soția lui”.