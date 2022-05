Viața agitată a Simonei Trașcă este binecunoscută. Chiar ea dezvăluia că, atunci când este liberă, adică, fără iubit, își face de cap rău de tot! Acum, s-a oprit. Chiar dacă, încă, nu are iubit. Ce a făcut-o pe blondină să se ”baricadeze” în casă și să nu mai audă de nimeni? CANCAN.RO are detaliile și declarațiile amuzante ale Simonei și vi le oferă, în exclusivitate.

Simona Trașcă a făcut anunțul: ”M-am retras în glorie!” Vieții agitate, în special de noapte, a Capitalei i-a spus adio blondina, care, de câteva zile, stă numai în casă. Aerul tare al ”înălțimilor” nu-i mai priește! Motivul? O să râdeți, dar cunoscutul serial de televiziune Game of Thrones a ”blocat-o” în fața televizorului.

Și are ceva de ”studiat”, având în vedere că sunt nu mai puțin de 73 de episoade, în opt sezoane!

(CITEȘTE ȘI: SIMONA TRAȘCĂ ÎȘI RISCĂ SĂNĂTATEA DE FRICĂ: ”TREBUIE, DAR…” BOMBA SEXY A LUAT DECIZIA)

Chiar Simona Trașcă avea să facă dezvăluirea, pentru CANCAN.RO. ”M-am retras în glorie! M-a prins serialul, nu mai ies din casă! Am rămas setată pe HBO. Urzeala Tronurilor… După ce l-a văzut toată lumea, am dat să văd și ei și… M-a prins rău de tot. Numai în fața televizorului stau”, s-a amuzat blondina.

Simona Trașcă: ”După o relație, o iau pe arătură!”

Altfel, Simona Trașcă povestea, tot pentru CANCAN.RO, ce înseamnă pentru ea o relație, dar și ce dezmățuri face atunci când e singură, dezamăgită.

”Când am o relație, sunt OK. Până termin relația, și după aia o iau pe arătură! Dar asta e concepția mea și am făcut-o dintotdeauna.

Eu niciodată nu am înșelat. Asta am aplicat-o cu toți iubiții mei, chiar dacă nu au meritat. Eu așa am făcut. În momentul în care am pus punct relației, la revedere, am deblocat foștii, am făcut nebunii…

Dar în timpul relațiilor, nu, n-am făcut nimic.

(NU RATA: S-A ÎMPĂCAT CU FOSTUL IUBIT, DAR AVEA SĂ TREACĂ PRIN CLIPE DE COȘMAR. A STRÂNS-O DE GÂT PE SIMONA TRAȘCĂ ȘI I-A SPART TOTUL ÎN CASĂ!)

Așa sunt eu, na! Și nu cred că mă mai schimb. Nu am nicio șansă. Cel mai bine este, dacă vrei să stai cu un om, să stai cu el!

Dar mie nici nu-mi vine să fac altceva când sunt într-o relație, că nici nu-mi fug ochii, așa am fost mereu, nu mă interesează altă persoană”, a spus Simona Trașcă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.