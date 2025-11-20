Acasă » Știri » Simone Tempestini la „Podcast cu Prioritate” #86 by ProMotor: despre carieră, pasiunea pentru viteză și idolul său în motorsport

De: Redacția CANCAN 20/11/2025 | 16:37
Luni, 24 noiembrie, la ora 12:00, ProMotor lansează episodul #86 al „Podcast cu Prioritate”, având ca invitat special pe Simone Tempestini, unul dintre cei mai de succes piloți de raliu din România. Noul episod va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România.

Tempestini s‑a impus de nenumărate ori pe scenele interne și internaționale: are multiple titluri de campion național absolut, iar performanțele lui l-au adus în atenția comunității motorsportului european.

De origine italo-română, Simone este fiul legendarului pilot Marco Tempestini, dar, deși are rădăcini italiene, nu s‑a simțit niciodată complet italian ca sportiv, în declarații publice spune că „se simte 100% român” și a obținut cetățenia română în 2016. El a început să concureze de foarte tânăr, iar la doar 16 ani devenea cel mai tânăr pilot din Campionatul Național de Raliuri.

În podcast vom vorbi despre parcursul său, cum a crescut în lumea raliurilor, influența tatălui său și drumul către Napoca Rally Academy (echipa cu care concurează). Vom aborda felul în care se raportează la mașinile de curse, a pilotat modele foarte variate, de la Ford și Citroen, la Hyundai sau Skoda, dar și motivația din spatele deciziilor sale la volan.

Simone vorbește despre experiențele sale în curse, inclusiv cum este să concurezi pe o Dacia Logan și de ce a ales să piloteze un Porsche, dar și despre importanța detaliilor tehnice, cum ar fi anvelopele, pentru performanță. De asemenea, discutăm despre categoriile de permis pe care le deține și ce intenționează să învețe în continuare, precum și despre idolii săi în motorsport și respectul pe care îl are pentru aceștia.

Acest episod este produs cu sprijinul Bilbor, apa minerală naturală a românilor, și Sanador, lider în servicii medicale private din România, iar dialogul complet va fi disponibil pe canalul ProMotor România.

×