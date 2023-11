Sindromul de care este bolnavă Theo Rose: „Nu sunt bine”

Theo Rose a mărturisit că trece printr-o perioadă grea și a recunoscut că suferă de o afecțiune des întâlnită în ultimii ani. Sinceră ca de obicei, vedeta nu s-a ferit să vorbească despre suferința. „Nu sunt bine”, a spus, printre altele, artista.

Pe numele ei real, Teodora Maria Diaconu are doar 26 de ani, însă a reușit să devină cunoscută la o vârstă fragedă, iar acum este implicată în mai multe proiecte. De asemenea, Theo Rose este și mămica unui băieței de doar câteva luni. Așadar, nu este tocmai ușor să se împartă între viața profesională și viața personală. Vedeta mai are momente când clachează.

Mămică, actriță, cântăreață, jurată la Vocea României și influcener pe Intagram, acolo unde are peste 1 milion de urmăritori… cam acestea sunt preocupările principale ale lui Theo Rose. Vedeta este mereu ocupată, iar activitățile pe care le are de făcut au obosit-o foarte tare. Fiind mereu sinceră cu fanii ei, a decis să le vorbească despre perioada grea prin care trece.

„Burnout… Here I come! Nu sunt bine. Tot zic că am obosit da` nu sunt în stare să schimb nimic. Corpul și mintea mea sunt în Piața Constituției și se revoltă. Cred că tre` să fug în altă țară ca politicienii. Spun asta cu textul în brațe. Urmează 12h de filmare. Yuhu!”, a spus Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.