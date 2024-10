Singura condiție impusă de Adela Popescu pentru a reveni în televiziune! „Trebuie să-mi aducă...”

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune de la noi din țară, cariera ei pe micile ecrane începând la o vârstă fragedă. A lucrat în televiziune ani la rând, însă la începuturile ei a fost cântăreață și actriță. S-a bucurat de mult succes în aceste domenii, mai ales pe vremea când a jucat în telenovelele românești. Apoi, drumul ei a început pe micile ecrane, la cârma unor emisiuni TV. S-a retras de pe sticlă, pentru că și-a dorit să petreacă timp alături de familia ei, însă recunoaște că a mai primit propuneri de a se întoarce. Singura condiție impusă de soția lui Radu Vâlcan!

Adela Popescu și-a început cariera în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă. A fost o vedetă a muzicii de la noi, dar și a telenovelelor românești. Apoi, și-a croit un drum în televiziune, la cârma unor emisiuni TV.

Ultima oară a lucrat la Pro TV, la „Vorbește Lumea”, însă a decis să se retragă pentru a putea petrece mai mult timp alături de copiii ei. Nu a vrut să mai stea departe de ei, nici măcar câteva ore pe zi.

A recunoscut, de curând, că a primit oferte în televiziune, însă până acum nu a acceptat niciuna. Adela Popescu are nevoie să analizeze totul bine, pentru că prioritățile ei sunt altele, ca mamă. Tocmai de asta a impus și o condiție: următoarea ofertă în televiziune pe care o primește trebuie să fie neapărat o provocare!

Trebuie să vină cu ceva nou față de ce a mai făcut până acum, pentru ca vedeta TV să simtă că merită să stea departe de copiii ei chiar și pentru un timp relativ scurt. Rămâne de văzut, așadar, când o vom mai vedea pe sticlă, la cârma vreunui proiect de televiziune.

„Cu televiziunea analizez bine. De când sunt mamă și am copii și sunt mici, analizez foarte bine propunerile pe care le primesc. Trebuie să mă provoace, trebuie să fie altceva decât am făcut, trebuie să-mi aducă ceva în plus care să merite să mă țină departe de ei chiar și pentru un timp scurt”, a spus Adela Popescu, pentru Ciao.