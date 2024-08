Singura imagine cu soţia lui Bogdan de la Ploieşti! Manelistul tocmai a recunoscut că are doi copii

Bogdan de la Ploiești, unul dintre cei mai discreți artiști din lumea manelelor, a surprins pe toată lumea în cadrul unui interviu recent, unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa personală. În ciuda faptului că a preferat mereu să își țină departe de ochii publicului detaliile intime, artistul a confirmat că este tatăl a doi băieți, Franco și Tiago. Totuși, un alt detaliu a ieșit la lumină: manelistul a fost căsătorit în secret, o informație pe care a încercat să o ascundă cu orice preț.

Bogdan Marian Aldea, cunoscut sub numele de scenă Bogdan de la Ploiești, a recunoscut în cadrul unui podcast că a ajuns la Starea Civilă cu o tânără, dar spune că totul s-a întâmplat după ce a pierdut un pariu cu prietenii săi. Deși fata respectivă nu era iubita lui, aceasta a acceptat imediat să-i devină soție. Iată ce a declarat artistul!

Citește și: SALAM L-A UMILIT ÎN ULTIMUL HAL, IAR BOGDAN DE LA PLOIEŞTI A AVERTIZAT CĂ VA POSTA UN VIDEOCLIP CU „REGELE ROMÂNIEI”. SCHEMA PRIN CARE ŞI-A PUS PE TOATĂ LUMEA ÎN CAP

Bogdan de la Ploiești a dat din casă! Tânărul a fost căsătorit acum nouă ani și recent a anunțat că are și doi copii, pe care lumea îi credea finii lui. Înainte să o cunoască pe mama copiilor săi, a şi-a unit destinele cu o tânără misterioasă.

Nunta a fost un eveniment discret, iar artistul a luat măsuri atunci ca informația să rămână ascunsă. El a șters toate imaginile cu ei doi și a păstrat totul într-o discreție totală, chiar și părinții lui aflând despre căsătorie abia după divorț, spune BDLP.

„Să vă zic eu cum s-a întâmplat. Totul a pornit de la un joc, ne jucam foarte mult şi jucam pe provocări foarte serioase, adică la modul ăsta dur, nu cu copilării. Am pierdut și am fost provocat să mă căsătoresc și așa am făcut. Am luat o fată, nu era iubita mea, și m-am însurat, dar nu am stat decât câteva zile. Asta a fost cu căsătoria. Am dat cea mai mare bombă”, a spus Bogdan de la Ploieşti, în podcastul lui Bursucu.