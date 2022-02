Singurele imagini din apartamentul în care locuiește Mircea Badea! El și Carmen Brumă stau în chirie!

Chiar dacă apare mereu la TV și o țară întreagă știe cine este Mircea Badea, jurnalistul nu deține o casă uriașă, așa cum se întâmplă cu majoritatea vedetelor de televiziune. Mircea Badea și partenera lui de viață, Carmen Brumă, locuiesc împreună într-un apartament cu chirie. Celebrul cuplu de oameni de televiziune nici nu au în plan să facă un credit pentru cumpărarea unei locuințe.

Mircea Badea și Carmen Brumă locuiesc cu chirie pentru că, după cum spune chiar prezentatorul „În gura presei”, nu a vrut să facă credit și nici nu și-a permis să cumpere singur casă, din economiile proprii.

„Nici eu nu sunt smerit şi nici modest. Mi-ar plăcea după ce am trăit foarte mulţi ani practic într-o carceră, că asta a fost, am fost sărac de mic, ce să fac, se întâmplă. Puteam să mă nasc în Angola, era mai rău. Nu pot să spun că sunt foarte nervos că am fost sărac în România. Deci, eu stând atâţia ani într-un spaţiu foarte mic şi fiind foarte neîndemânatic şi un pic claustrofob, mi-ar plăcea să trăiesc într-o casă mare. E adevărat, trăiesc într-o casă mare, închiriată. Nu mi-am permis să-mi cumpăr o casă mare şi nu am vrut să fac nici credit la bancă”, a spus Mircea Badea.

Iată singurele imagini din apartamentul în care locuiește Mircea Badea:

Sursa foto: Instagram