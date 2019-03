„Mama modei românești” s-a stins din viață la 82 ani. Zina Dumitrescu, emblema Casei de modă Venus, a devenit directorul prestigiosului atelier la doar 30 ani și și-a dedicat întreaga viață artei vestimentare. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) Deși era absolventă a facultății de drept, Zina a fost, din start, atrasă de modă. A fost căsătorită de trei ori și are un singur fiu, Cătălin Negreanu. Acesta vorbit o singură dată despre mama lui, ambițiile acesteia, despre bani și unicul ei apartament, reprezentând întreaga avere. (VEZI ȘI: Ultimele imagini cu Zina Dumitrescu de la azil)

„Pe parcurs, așa, a început să renunțe la tot felul de mamisme d-astea. Mai are din când în când chestii d-astea. Mie, personal, nu-mi plac", spunea fiul Zinei Dumitrescu. „Acum, înainte de a intra în emisie am vrut să-i îndrept sprâncenele. Are ticuri d-astea. Un copil n-are vârstă, în opinia mea, pentru o mamă. Am ajuns până la urmă la diverse compromisuri. În favoarea ta întotdeauna", explica regretata creatoare de modă.

„A fost o personalitate care nu s-a dat bătută niciodată”

Fiul vedetei vorbea foarte frumos despre mama sa, o vedea o persoană puternică, o personalitate aparte, care nu s-a dat bătută niciodată. „A încercat întotdeauna să se amestece, să-și impună punctul de vedere. A știut să dribleze aceste situații delicate. Strict ca să-și urmeze obiectivele profesionale, și nu din alt motiv. A fost dintotdeauna o persoană foarte puternică, o personalitate aparte, pe lângă talent, nu sunt eu în măsură să le comentez, cred că și această fire rebelă a ajutat-o.

A fost o personalitate care nu s-a dat bătută niciodată. Era genul de om pe care îl scoteai pe ușă și intra pe sub ușă sau pe geam. Nu s-a dat bătută niciodată. Era frumos, era o casă cu mulți prieteni, o casă cu multe vizite, o casă plină. Mama a fost o persoană foarte activă, puternică, cu o energie incredibilă și unul din motivele succesului este că, pe lângă profesional, și uman a fost un om bun care a ajutat pe multă lume. Și a ajutat dezinteresat, fără să caute ceva în schimb, mai mult decât recunoștința sufletească", mărturisea Cătălin Negreanu.

„N-a fost și nu va fi niciodată un business man”

La acel moment, regretul lui Cătălin era că mama lui, Zina Dumitrescu, nu l-a lăsat să se implice în afacerea ei cu moda. Era de părere că ar fi dus această afacere mult mai sus. Însă creatoarea de modă nu a fost de acord și nu l-a lăsat să se implice. „Mama a fost o artistă și este o artistă în adevăratul sens al cuvântului, n-a fost și nu va fi niciodată un business man.

Și tot ce a făcut, a făcut cu sufletul. Ca un regret este că ar fi putut sau am fi putut gestiona mai bine din punct de vedere financiar sau ca business ceea ce azi e cunoscut sub brandul Zina Dumitrescu. Din păcate, nici ea, dar nici eu nu ne-am fi gândit vreodată că am fi putut să fie nevoie de ceva mai mult. Unul din regretele noastre e că ar fi trebuit să gândim treaba asta cu ceva timp în urmă.

Erau persoane care stăteau de vorbă cu mine și erau ferm convinși că ea este proprietarul, este businessul ei, că tot ce se vinde acolo intră în contul meu. Nu, nu a fost niciodată așa. I-am spus de câteva ori și mi-a zis nu e treaba ta. Și atunci, nefiind treaba mea, poate că ar fi trebuit să fie treaba mea să zic că am mai multă chemare spre partea de business decât ea, dar n-am vrut să mă implic. Și dacă ea mi-a spus tu îți vezi de treaba ta, eu de a mea, cu moda, am spus OK… în regulă. Deci, așa au stat lucrurile”, a conchis singurul fiu al Zinei Dumitrescu.

A fost incinerată, sâmbătă, 30 martie

Creatoarea de modă s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, iar sâmbătă, 30 martie 2019, a fost incinerată la crematoriul din București. Mulți dintre cei care au colaborat cu Zina Dumitrescu au venit la crematoriu pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar printre ei s-au aflat Dana Săvuică – însoțită de o prietenă – și Valentina Pelinel.

Dana Săvuică a fost unul dintre modelele de suflet ale ale Zinei Dumitrescu. A fost vizibil afectată de faptul că mama Zina a încetat din viață și a dorit, cu durere în suflet, să îi aducă un ultim omagiu. Îmbrăcată în haine negre și însoțită de o prietenă, Dana Săvuică a ajuns în fața IML pentru a-și lua rămas-bun de la Zina Dumitrescu, înainte de incinerare.

Valentina Pelinel și-a făcut apariția îmbrăcată sobru, cu ochelari de soare și cu capul plecat. Actuala doamnă Borcea – care a devenit recent mamă pentru a doua oară – i-a fost foarte apropiată Zinei Dumitrescu, vizitând-o și la azil în ultimele luni de viață.

