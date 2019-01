Luigi Constantin Boicea, craioveanul prins în 2015 în timp ce pregătea un atentat terorist, a fost condamnat definitiv, în octombrie 2017, la trei ani și patru luni de închisoare. Cancan.ro, site-ul nr 1 din România, a aflat că tânărul pune probleme inclusiv după gratii, unde are un comportament extrem de agresiv, iar gardienii abia îi fac față!

Un licean din Craiova a șocat România în 2015, atunci când a fost prins de autorități că punea la cale un atac terorist în numele organizației ISIS. Luigi Constantin Boicea se convertise la Islam și le declarase procurorilor că așa găsise ”adevărul”. Jihadistul din Craiova se exprima în favoarea temutei grupări teroriste în mediul online, pe Facebook mai exact, acolo unde își luase mai multe identități false. Pe lângă propagandă, Boicea cerea și ajutor financiar pentru a pune la cale și executa un atentat în numele organizației în care credea. (VEZI AICI: UN DEȚINUT CELEBRU A DENUNȚAT PE BANDĂ RULANTĂ PROCURORI DIN PARCHETUL GENERAL & DIICOT)

Reținut de două ori!

După prima reținere, în 2015, Luigi a fost eliberat sub control judiciar, iar procurorii au dispus ca el să fie supus unei expertize psihiatrice care să stabilească dacă are discernământ și poate fi judecat ca un adult. A fost eliberat, dar a continuat să acceseze site-uri de propagandă şi instruire a viitorilor combatanţi aparţinând organizaţiei ISIS. Procurorii DIICOT au descins din nou în anul 2016, în luna decembrie, în locuinţa familiei acestuia, și l-au reținut. În octombrie 2017, Luigi Constantin Boicea a fost condamnat, definitiv, la trei ani și patru luni de închisoare. (Citește și: Teroristul Omar Al Farooq de la Craiova, interceptat de agenți sub acoperire)

A dat vina pe diabet!

Aflat după gratii, Luigi Constantin Boicea tot nu și-a găsit liniștea. Ba dimpotrivă, a devenit foarte agresiv, au declarat surse din mediul penitenciar pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din România. Micul terorist și-a vandalizat efectiv celula! A spart geamurile și a distrus tot în calea lui, punând acest comportament pe seama bolii de care suferă. În fața instanței, el a susținut că diabetul îi provoacă această stare de agresivitate. De asemenea, a invocat că a recurs la acest mijloc pentru a putea fi adus în fața șefului de secție, care refuza să îl asculte.

Metoda lui nu a funcționat însă. ”Respinge contestaţia formulată de petentul Boicea Luigi Constantin, împotriva încheierii nr. 227/29.05.2018 pronunţată de Judecătorul de Supraveghere a Privării de libertate din cadrul Penitenciarului Craiova”, au decis magistrații Judecătoriei Craiova. (VEZI ȘI: TERORISTUL NR. 1 DIN ROMÂNIA E ȚINUT ÎN ”CUȘCĂ” LA ÎNCHISOAREA DIN MĂRGINENI)

„Scoateți-le ochii cu un cuțit! Executați-i cu un AK 47! Ardeți-i de vii!”

Când se afla în libertate, liceanul Boicea făcea un apel șocant la atentate. Unul dintre textele scrise de acesta pe Facebook este cutremurător și vădește exact lipsa de umanitate constatată la expertiza psihiatrică a tânărului: „În data 18.03.2015, user-ul de facebook ZAID HAMID a diseminat imaginea unei persoane incendiate (conform comentariului inserat de utilizator ar fi vorba de un musulman ucis de creștinii din Pakistan pentru că purta barbă). Postarea, care a provocat o dezbatere intensă pe Facebook, a atras atenția inculpatului Boicea Luigi Constantin, alias ”O___ Al Romaani”, care a postat următorul comentariu: «Tăiați-le limbile. Tăiați-le urechile. Tăiați-le nasurile. Scoateți-le ochii cu un cuțit. Împușcați-i în părțile neletale ale corpului (să-i faceți să sufere). Înjunghiați-i cu un cuțit. Executați-i cu un AK 47. Decapitați-i. Ardeți-i de vii. Distrugeți-le casele. Distrugeți-le viețile. Distrugeți-le familiile. Luați-le femeile ca sclave. Trebuie să vă aduceți aminte că Allah pune teroarea în inimile lor»”.

(VEZI ȘI: Ce ameninţări i-a trimis jihadistul Umar Al-Amen lui Sabbagh)

„Pe contul IS O___ Al-Romaani, inculpatul Boicea Luigi Constantin, alias ”O___ Al Romaani” a susținut că trăiește în Mosul (Irak), este cunoscător al limbilor română, engleză și arabă, iar citatul preferat este: «Mor doar o singură dată, așa că fie pe calea lui Allah (Jihad)» – Abdullah Azzam (considerat Părintele Jihadului Global n.n.) – vol.1 fila 109 verso)”, se mai arată în documentele din dosarul islamistului, obținute în exclusivitate tot de către Cancan.ro, site-ul nr 1 din România.

În ciuda apelurilor șocante la uciderea și chinuirea unor persoane nevinovate, Luigi Boicea a mizat, în apărare, pe latura lui sensibilă. Tânărul susținea că părinții lui au divorțat și că el voia să își termine studiile, plănuind să își întemeieze ulterior o familie cu iubita lui. În mai 2017, Luigi Constantin Boicea era condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare pentru propagandă jihadistă și pregătirea de atentate. El a făcut apel la decizia instanței, însă pe 12 octombrie Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) îi respingea apelul tânărului, așa că sentința a rămas definitivă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)