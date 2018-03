Luigi Constantin Boicea șoca opinia publică la sfârșitul anului 2015 atunci când era reținut pentru propagandă jihadistă. Ulterior s-a aflat că tânărul, la acea vreme licean, dorea să comită și atentate, iar documentele pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, vi le oferă în exclusivitate sunt cu totul și cu totul explozive. Este șocant cum plănuia adolescentul să le facă rău unor oameni nevinovați. Textele pe care le publica pe rețelele de socializare întreg orice închipuire. Atenție, vă pot afecta emoțional! (VEZI ȘI: EXCLUSIV! Am intrat în posesia mesajelor ţinute până acum ”la secret”! Ce ameninţări i-a trimis jihadistul Umar Al-Amen lui Sabbagh: ”Vom ataca România şi…”)

3 agenți sub acoperire au ajutat la prinderea jihadistului craiovean

SRI sesiza DIICOT pe 3 martie 2015 cu privire la tânărul Luigi Constantin Boicea, care făcea propagandă jihadistă. „La data de 3 martie 2015 Serviciul Român de Informații a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu privire la faptul că, pe fondul ascensiunii organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu, un cetățean român domiciliat în municipiul Craiova, județul Dolj și identificat ulterior în persoana inculpatului Boicea Luigi Constantin este angrenat în activități ilicite circumscrise actelor de terorism, constând în promovarea în mod sistematic, în mediul virtual, prin utilizarea unor platforme de socializare, a unor mesaje de susținerea respectivelor organizații teroriste, de instigare la acțiuni violente împotriva evreilor și americanilor, respectiv de amenințare cu folosirea unor mijloace de natură să pună în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor”, se arată în documentele din dosarul lui Boicea.

Ulterior au fost cooptate 3 persoane ca agenți sub acoperire pentru a fi investigate faptele comise de liceanul, la acea vreme, Luigi Constantin Boicea. „La data de 13 mai 2015 în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin 1- 3 și 5-10 din Cod procedură penală s-a dispus atât autorizarea folosirii în cauză, în calitate de colaborator cu identitate protejată, inițial pentru un termen de 60 de zile, măsură prelungită ulterior succesiv până la data de 8 noiembrie 2015, a numitului I______ F_____-C_________, cât și participarea acestuia la activități determinate„, potrivit documentelor din dosarul tânărului jihadist. O lună și jumătate mai târziu era cooptat un alt agent colaborator: „La data de 30 iunie 2015 s-a dispus autorizarea folosirii în cauză, pentru un termen inițial de 60 de zile, prelungit ulterior până la data de 26 octombrie 2015, în calitate de colaborator cu identitate protejată, a numitului ”P______ A_____ V_____”.

În luna august 2015 era cooptat și un al treilea agent sub acoperire, cu nume de origine arabă. „În urma activităților desfășurate în mediul virtual de către numitul Boicea Luigi Constantin, la data de 10 august 2015 a rezultat necesitarea cooptării în cauză, în calitate de colaborator cu identitate protejată, a numitului MOHAMED AL A__, ale cărui nume și religie i-au atras atenția primului în încercarea sa de contactare pe internet a unor persoane pe care le bănuia ca fiind simpatizante ori chiar promotoare ale doctrinei islamice radicale, în vederea oferirii serviciilor sale. Astfel, prin ordonanța din data de 10.08.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin 1- 3 și 5-10 din Cod procedură penală, în cauză s-a dispus pentru o perioadă inițială de 60 de zile, prelungită ulterior până la data de 07.12.2015, atât autorizarea folosirii în calitate de colaborator cu identitate protejată a numitului MOHAMED AL A__ cât și participarea acestuia la o serie de activități determinate”, se arată în dosar.

Jihadistul craiovean miza pe un război al României cu Rusia!

Într-o discuție cu unul dintre agenții colaboratori, Boicea îi spunea acestuia că în curând România va intra în război cu Rusia și astfel se va crea o oportunitate pentru ca ISIS să pătrundă și în România: „În urma punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate cu titlu provizoriu, a rezultat faptul că, în data de 03.07.2015, în intervalul orar 14:35 – 16:44, colaboratorul P______ A_____ V_____ a participat la o întrunire cu caracter restrâns în cadrul căreia numitul Boicea Luigi Constantin a abordat o serie de teme cu referire la activitatea recentă a organizației teroriste Daesh/Statul Islamic, manifestându-și admirația față de aceasta și susținând faptul că în curând, pe fondul intrării României în război cu Rusia, va fi creat un moment prielnic pentru ca organizația teroristă Daesh/Statul Islamic să pătrundă în Europa și să ajungă și în România, context în care a afirmat: «De nu mă vezi cu AK-ul, pe stradă merg»„.

Fan al celebrului Jihadi John, călăul islamist de origine britanică ce a fost ucis în noiembrie 2015, tânărul craiovean se îmbrăca precum acesta și se autointitula „John Jihadistul” sau „Profetul”. „În urma punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate cu titlu provizoriu, a rezultat faptul că, în data de 19.08.2015, în intervalul orar 14:30 – 15:32, colaboratorul MOHAMED AL A__ a participat la o întrunire în loc public cu numitul Boicea Luigi Constantin, care a venit îmbrăcat într-o ținută specific musulmană (jalabie de culoare neagră și kufie pe cap), cum era îmbrăcat tipul care i-a decapitat pe americani. Jihadi John îi e numele. Deci exact așa îmbrăcat: sandale, totul negru, deoarece (…) așa se îmbrăca Profetul, întâlnire pe parcursul căreia acesta din urmă avea a-i comunica interlocutorului faptul că: «vreau să termin o facultate islamică iar mai apoi să mă lansez în Jihad (…) ideea mea, visul meu este să ajung la Jihad (…) am scris pe YouTube și primul pe care l-am găsit… ascultându-l, parcă a crescut inima în mine, parcă dorința de Jihad (…) și atunci după rugăciune (…) Allah ghidează-mă către oamenii care trăiesc pentru Islam, care ucid și doresc să fie uciși (…) am cunoscut suporterii Statului Islamic (…) din România am făcut 3 persoane să fie musulmani (.…) doi frați (.…) ți-am zis, sunt hotărât, eu când fac 18 ani am nevoie de suport financiar (…) vreau să părăsesc țara (….) unde o să fie nevoie de noi (…)»„, se relatează în rechizitoriu.

Liceanul craiovean folosea numele de „Omar Al Farooq” pe rețelele de socializare: „În sinteză, materialul probator administrat în cauză a relevat următoarele: Activități de propagandă desfășurate de inculpatul Boicea Luigi Constantin prin utilizarea platformelor sociale Facebook, Twitter, Skype, YouTube, Google+, Omegle, ș.a. Inculpatul Boicea Luigi Constantin a folosit în cursul anului 2014 și prima decadă a anului 2015, pe platforma de socializare Facebook, contul asociat link-ului https://www.facebook.___________________> având numele de utilizator ”O___ Arabo”, respectiv ”O___ Al Farooq”. ”Omar” este numele arab însușit de inculpat după convertirea la islam, nume luat potrivit propriilor afirmații «după al doilea calif»„.

La expertiza psihiatrică, Luigi Boicea a apărut ca un tânăr arogant și cu atitudine impertinentă. „Potrivit raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr.A1/xxxxx din 05.02.2016 pe timpul examinării numitul Boicea Luigi Constantin a manifestat un comportament persiflant, arogant, o atitudine impertinentă, o mare rezistență la contraargumente, puternică dorință de autonomie și afirmare, labilitatea proceselor ideative, descărcări afective ample, de tip exploziv, privirea sa exprimând agresivitate, ostilitate, sfidare. Afișează cu ostentație o atitudine disprețuitoare față de autoritate, față de tradiție, de sentimentalisme și umanitare. Concluzionând asupra faptului că numitul Boicea Luigi Constantin nu a prezentat la momentul examinării și nici în perioada comiterii faptelor pentru care este cercetat tulburări clinice manifeste pe axa I de diagnostic, comisia de expertiză a reținut faptul că sus-numitul manifestă predispoziție înaltă la structurare dizarmonică, cu elemente de tip instabil-impulsiv și antisocial, incluzând manifestări violente„, se arată în concluziile examinării psihiatrice.

În cadrul unei percheziții, anchetatorii au găsit acasă la Luigi Boicea mai multe obiecte de îmbrăcăminte specifice jihadiștilor: „Totodată, au fost identificate mai multe efecte personale tradițional islamice (articole de îmbrăcăminte, articole pentru rugăciune, mărgele – tasbih, cărți, însemne ale steagului Tawheed, etc) precum și însemnări ce confirmă zona radicală a confesiunii islamice accesată de suspect, comportamentul și gestica adoptate de acesta atât pe parcursul percheziției domiciliare, cât și ulterior, înscriindu-se pe aceeași linie a disprețului exprimat în mod ostentativ, provocator, ostil față de autoritate, prin susținerea fățișă și în orice împrejurare a propagandei Daesh/Stat Islamic prin intermediul căreia respectiva organizație teroristă promovează ideologia salafistă ce militează pentru distrugerea Occidentului și instituirea Sharia (legea islamică) în teritoriile ocupate”. (VEZI ȘI: Cine este tânărul din Craiova care racola jihadiști pe net. Luigi îl descoperise pe Allah la 14 ani!)

Îndemn șocant: „Scoateți-le ochii cu un cuțit! Executați-i cu un AK 47! Ardeți-i de vii!”

Liceanul Boicea făcea un apel șocant la atentate. Unul dintre textele scrise de acesta pe Facebook este cutremurător și vădește exact lipsa de umanitate constatată la expertiza psihiatrică a tânărului: „În data 18.03.2015, user-ul de facebook ”ZAID HAMID” a diseminat imaginea unei persoane incendiate (conform comentariului inserat de utilizator ar fi vorba de un musulman ucis de creștinii din Pakistan pentru că purta barbă). Postarea, care a provocat o dezbatere intensă pe Facebook, a atras atenția inculpatului Boicea Luigi Constantin, alias ”O___ Al Romaani”, care a postat următorul comentariu: «Tăiați-le limbile. Tăiați-le urechile. Tăiați-le nasurile. Scoateți-le ochii cu un cuțit. Împușcați-i în părțile neletale ale corpului (să-i faceți să sufere). Înjunghiați-i cu un cuțit. Executați-i cu un AK 47. Decapitați-i. Ardeți-i de vii. Distrugeți-le casele. Distrugeți-le viețile. Distrugeți-le familiile. Luați-le femeile ca sclave. Trebuie să vă aduceți aminte că Allah pune teroarea în inimile lor»„.

„Pe contul IS O___ Al-Romaani, inculpatul Boicea Luigi Constantin, alias ”O___ Al Romaani” a susținut că trăiește în Mosul (Irak), este cunoscător al limbilor română, engleză și arabă, iar citatul preferat este: «Mor doar o singură dată, așa că fie pe calea lui Allah (Jihad)» – Abdullah Azzam (considerat Părintele Jihadului Global n.n.) – vol.1 fila 109 verso)”, se mai arată în documentele din dosarul islamistului acum în vârstă de 20 de ani.

În ciuda apelurilor șocante la uciderea și chinuirea unor persoane nevinovate, Luigi Boicea a mizat în apărare pe latura lui sensibilă. Tânărul susținea că părinții lui au divorțat și că el voia să își termine studiile, plănuind să își întemeieze ulterior o familie cu iubita lui. În mai 2017, Luigi Constantin Boicea era condamnat la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru propaganda jihadistă și pregătirea de atentate. El a făcut apel la decizia instanței, însă pe 12 octombrie Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) îi respingea apelul tânărului, așa că sentința a rămas definitivă.