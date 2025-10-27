Acasă » Știri » Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze

Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 20:18
Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze. Sursă: Pixabay

Vești importante pentru români! Conform unui anunț făcut de Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a fost depus un proiect de lege care prevede extinderea Sistemului de Garanție-Returnare la mai multe produse. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze, dacă proiectul va fi aprobat? Află în articol!

Românii sunt foarte încântați de reciclare, iar acest aspect contribuie la un mediu mai curat. Practic, toată lumea are de câștigat. Ei bine, acest lucru a influențat apariția unui proiect care mărește aria produselor care pot fi reciclate prin sistemul SGR.

Sistemul SGR se va extinde

Dacă proiectul depus de Mircea Fechet, deputat PNL, va fi aprobat, românii vor putea să recicleze și recipientele de borș, oțet, apă distilată, cafea sau de produse pe bază de cafea.

„Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislaţia primară în ceea ce priveşte ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanţie-returnare. Practic, ducem SGR-ul şi în cămară, pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul şi la borş, la oţet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea”, a spus Mircea Fechet, în Parlament.

Veștile bune pentru români nu se opresc aici. Fostul ministru al Mediului a menționat și că există o posibilitate ca românii să poată recicla prin sistemul SGR și borcane, începând cu 1 ianuarie 2027. Astfel, orice tip de borcan, fie cu capac din metal sau de plastic, ar putea fi adus la punctele de colectare.

„Totodată, mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că, începând cu 1 ianuarie 2027, sperăm să avem sistemul de garanţie-returnare şi la borcane. Fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături, borcanele vor putea fi aduse la punctele de colectare şi, astfel, spun eu, vom reuşi să atingem un grad de colectare adecvat a acestora”, a mai declarat fostul ministru al Mediului.

